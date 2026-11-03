Exportaciones: el campo argentino ubicó 52 productos en el top 20

La vitivinicultura, en lo más alto del comercio

El mapa exportador dejó en evidencia la fuerte competitividad de las economías de la región de Cuyo. El desempeño de los productos derivados de la vid en los mercados internacionales se desglosó de la siguiente manera:

Posicionamiento global: el mosto de uva alcanzó el 3° puesto como proveedor mundial. Por su parte, el vino y las pasas de uva lograron integrar el selecto grupo de los diez mayores exportadores del mundo (top 10).

el alcanzó el 3° puesto como proveedor mundial. Por su parte, el y las lograron integrar el selecto grupo de los diez mayores exportadores del mundo (top 10). Exportaciones de vino: Estados Unidos se afianzó como el comprador principal, adquiriendo despachos por U$S151,2 millones (24% del total). El ranking de los cinco mayores clientes se completó con Brasil (U$S94,5 millones), el Reino Unido (U$S91,7 millones), Canadá y México.

Estados Unidos se afianzó como el comprador principal, adquiriendo despachos por U$S151,2 millones (24% del total). El ranking de los cinco mayores clientes se completó con Brasil (U$S94,5 millones), el Reino Unido (U$S91,7 millones), Canadá y México. Ventas de mosto: el mercado estadounidense también lideró las compras de este segmento, acaparando casi el 32% de los envíos nacionales e inyectando U$S39,4 millones.

el mercado estadounidense también lideró las compras de este segmento, acaparando casi el 32% de los envíos nacionales e inyectando U$S39,4 millones. Pasas de uva: el destino estelar fue Brasil, país que absorbió prácticamente la mitad del volumen total exportado por la Argentina (49,5%) y generó ingresos por U$S45,2 millones.

¿Se mantendrá el liderazgo exportador argentino?

Desde el Gobierno atribuyeron este rendimiento exportador a una combinación de factores: la apertura de más de 600 mercados internacionales, la simplificación de trámites burocráticos, la reducción de derechos de exportación y la fuerte inversión tecnológica sostenida por el sector privado.

Sin embargo, los especialistas advierten que sostener este liderazgo internacional exige superar importantes barreras estructurales. Ocupar un lugar destacado en el ranking no garantiza un correlato lineal en la rentabilidad, ya que los exportadores argentinos deben lidiar constantemente con elevados costos logísticos, deficiencias en la infraestructura de transporte y una competencia vecinal frente a potencias consolidadas como Brasil, Paraguay y Uruguay.