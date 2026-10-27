Perspectivas 2035: Argentina confirmaron que liderará las exportaciones agrícolas

Liderazgo absoluto en oleaginosas y cereales

La mayor oportunidad de expansión para el país reside en el complejo oleaginoso. Argentina encabezará el crecimiento de las exportaciones mundiales de harinas proteicas y aceites vegetales con un incremento proyectado de 10,4 millones de toneladas hacia 2035 (8,3 millones en harinas y 2,1 millones en aceites). Este volumen superará holgadamente la expansión prevista para competidores directos como Estados Unidos (+5,9 Mt) y Brasil (+4,7 Mt). Para sostener este nivel de molienda, la producción nacional de soja deberá alcanzar las 56 millones de toneladas.

En paralelo, el comercio exterior de cereales sumará 5,5 millones de toneladas adicionales, repartidas entre trigo (3,5 Mt) y maíz (2 Mt). El mercado internacional maicero continuará altamente concentrado: Argentina, Estados Unidos, Brasil y Ucrania acapararán en conjunto cerca del 90% de las ventas globales. En el caso del trigo, Argentina aportará, junto a Rusia y Pakistán, el 40% del incremento de la producción mundial.

Récord en carnes y oportunidades lácteas en Argentina

El sector ganadero y de proteínas animales también muestra perspectivas sumamente alentadoras. Las proyecciones indican que las exportaciones argentinas de carne vacuna experimentarán una recuperación sostenida hasta tocar la cifra récord de 1 millón de toneladas en 2035, respaldadas por mejoras en los costos competitivos. La carne aviar acompañará esta tendencia con un fuerte crecimiento del 35,9% (alcanzando las 228.000 toneladas), mientras que el sector porcino sufrirá una retracción del 11,3%.

Por su parte, la industria láctea nacional dará un salto de posicionamiento. En el competitivo mercado de leche entera en polvo, Argentina será el segundo país con mayor crecimiento exportador a nivel global (+34.000 toneladas), quedando únicamente por detrás de Nueva Zelanda y capturando el 6% del comercio mundial ante la retracción de envíos de la Unión Europea y Australia.

El desafío de la producción agrícola en América Latina

A pesar de las proyecciones favorables para el mercado local, el diagnóstico conjunto del Banco Mundial, la FAO y la CEPAL sobre América Latina enciende señales de alerta respecto a la competitividad a largo plazo.

Si bien la región exporta el 44% de su producción agrícola (superando ampliamente el 28% de América del Norte), su Productividad Total de los Factores (PTF) sufrió un severo estancamiento. La eficiencia regional pasó de crecer un sólido 53% entre 1990 y 2010 a avanzar apenas un 5% en la última década, período en el cual el 75% del incremento productivo se logró exclusivamente a costa de un mayor uso de insumos físicos.

Frente a la constante amenaza de eventos climáticos extremos como El Niño y la fuerte volatilidad en los costos de energía y fertilizantes, los analistas advierten que materializar este potencial exportador requerirá un cambio de paradigma. La región necesitará invertir de forma urgente en biotecnología, agricultura digital, eficiencia hídrica y mejoras en la infraestructura de transporte y financiamiento comercial.