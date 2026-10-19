Un Malbec mendocino cruzó el océano y se mezcló con vino australiano para crear una etiqueta inédita

El vino mendocino ya se comercializa en Australia

Pero la iniciativa ya dio un paso más allá de aquella primera elaboración. El vino se comercializa en Australia y La Azul acaba de concretar una segunda exportación de 5.000 litros a granel para abastecer el proyecto. La experiencia comienza así a ganar continuidad y abre una nueva posibilidad para la bodega mendocina: además de vender sus propias etiquetas en el exterior, aportar materia prima para elaborar un producto en otro país.

La historia comenzó con los importadores de Melbourne, que trabajan en gastronomía y cuentan con varios restaurantes temáticos. Entre ellos se destaca una parrilla argentina, uno de los espacios en los que empezaron a comercializarse los vinos de La Azul.

El vino Argy Bargy ya se comercializa en Australia.

Con el paso del tiempo, los envíos se consolidaron y la relación comercial se transformó en algo más que una operación de compraventa. Hace aproximadamente entre seis meses y un año, los socios australianos propusieron desarrollar un Malbec que reuniera vinos de ambos países.

La idea fue aceptada y tomó forma a partir de la exportación de vino mendocino a granel, que luego se incorporó al producto elaborado en Australia. Así nació Argy Bargy, una experiencia que comenzó como una prueba piloto y que ahora busca afianzarse en el mercado australiano.

“Para nosotros es una exportación, por un lado, de vinos fraccionados, como venimos haciéndolo, y, por otro, agregar este nuevo segmento, que sería la exportación de vinos a granel de alta gama”, explicó Fadel.

La bodega que exporta desde Tupungato

La diferencia no es menor. En el esquema habitual, una bodega exporta su producto terminado y conserva la identidad de su propia etiqueta en el mercado de destino. En este caso, el vino mendocino pasa a formar parte de una elaboración que se realiza en Australia, en asociación con productores de ese país.

El proyecto suma, por lo tanto, otra modalidad de inserción internacional para una bodega del Valle de Uco: aportar vino argentino a un producto concebido y elaborado en el exterior.

La segunda exportación de 5.000 litros representa un nuevo paso en esa dirección. Aunque la comercialización todavía se concentra en Melbourne, el objetivo es que la propuesta pueda crecer y llegar progresivamente a otros puntos de Australia.

El vino Argy Bargy.

Un vino y una alianza entre dos países productores

La propuesta tiene una particularidad que sus impulsores consideran central. Australia no es un mercado que dependa exclusivamente de los vinos importados. Tiene producción propia, una industria reconocida y variedades que forman parte de su identidad vitivinícola, entre ellas el Shiraz.

Por eso, para Fadel, la posibilidad de asociarse con productores australianos y desarrollar un vino que reúna las dos procedencias tiene un valor especial.

“Para Bodega La Azul es una experiencia inédita e innovadora que nos motiva a seguir trabajando en este sentido”, señaló.

Una alianza entre dos países y un denominador común: el vino

El empresario definió la iniciativa como una alianza estratégica, una joint venture orientada a potenciar el producto mendocino en un mercado competitivo y con tradición propia.

La apuesta consiste en aprovechar las fortalezas de ambas partes y generar una propuesta diferente, que pueda encontrar su lugar entre los consumidores australianos. La primera elaboración funcionó como una prueba y, según contó Fadel, la recepción inicial fue favorable.

La bodega La Azul se encuentra en Tupungato, pleno Valle de Uco.

Por ahora, la comercialización se concentra en Melbourne, donde los importadores cuentan con sus negocios gastronómicos. El volumen inicial es pequeño y la estrategia apunta a comenzar en un territorio conocido antes de evaluar una expansión hacia otras regiones de Australia.

La intención es que el proyecto no quede reducido a una experiencia aislada. La bodega busca consolidarlo, aumentar los volúmenes y sumar esta modalidad de exportación a los envíos de sus vinos embotellados.

“La idea es continuarlo y expandir el negocio, mejorar el volumen”, explicó Fadel. El objetivo a mediano y largo plazo es que la alianza crezca y encuentre un espacio estable en el mercado australiano.

Un bodeguero que llegó a la pantalla grande con La Sociedad de la Nieve

La trayectoria de Ezequiel Fadel tiene, además, un capítulo que lo llevó a un escenario muy distinto del mundo vitivinícola. En La sociedad de la nieve, la película de Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes, interpretó a Sergio Catalán, el arriero chileno que encontró a dos de los sobrevivientes y contribuyó a que se activara el rescate.

La participación llegó de manera inesperada. Su hermano Alejandro, director de Segunda Unidad de la película, le propuso a Bayona que Ezequiel interpretara a Catalán. El rodaje ya estaba en marcha y todavía no habían encontrado al actor para ese personaje.

Fadel grabó un video de presentación en su propia casa. Para vencer la timidez, recurrió incluso a una copa de vino y eligió cantar una canción del folclore argentino. Fue un casting casero, alejado de las pruebas profesionales que suelen acompañar a una producción cinematográfica de esa magnitud.

Finalmente, quedó seleccionado.

Ezequiel interpretó al arriero que descubrió a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Foto: archivo Diario UNO

“No sé si me llamaron por actor, pero soy buen jinete y eso era indispensable para el personaje”, recordó. Veterinario de profesión, acostumbrado a la montaña y al monte, encontró en esas características un punto de contacto con Catalán.

La experiencia lo llevó a recorrer las mismas montañas del lado chileno de la cordillera donde se produjo el encuentro que permitió salvar a los sobrevivientes. También le dio la oportunidad de acercarse a la historia de la familia del hombre al que representó.

Fadel recuerda aquella participación como una vivencia excepcional, de esas que difícilmente se repitan. Su mundo cotidiano, sin embargo, continúa ligado a Mendoza, a la bodega y a los desafíos de hacer crecer un emprendimiento vitivinícola en mercados cada vez más competitivos.

Un nuevo camino para el vino mendocino

Entre la vitivinicultura y el cine hay una distancia considerable, pero ambos capítulos forman parte de una trayectoria atravesada por experiencias inesperadas. Mientras su participación en la película lo acercó a una historia de supervivencia conocida en todo el mundo, el nuevo vino le permite explorar otra manera de proyectar la producción mendocina fuera del país.

El lanzamiento de Argy Bargy es una iniciativa que busca consolidarse en Australia, con una comercialización inicial concentrada en Melbourne. La segunda exportación de 5.000 litros marca un avance respecto de la primera experiencia y plantea nuevos desafíos: sostener la demanda, aumentar los volúmenes y ampliar la presencia del producto en ese mercado.

El lanzamiento de Argy Bargy es una iniciativa que busca consolidarse en Australia, con una comercialización inicial concentrada en Melbourne.

Para Fadel, la apuesta consiste en abrir otra puerta para el vino mendocino. No solo exportar botellas con una identidad propia, sino también aportar materia prima para elaborar un producto en otro país, junto a socios que conocen su mercado y apuestan por una propuesta compartida.

Una alianza que une dos culturas vitivinícolas y que, por ahora, tiene su punto de encuentro en Melbourne. Allí, un Malbec nacido en Mendoza encontró una nueva forma de llegar a los consumidores y de demostrar que la exportación de vinos puede abrir caminos que van más allá de una botella con etiqueta argentina.