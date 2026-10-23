Lluvias en Valle de Uco: alertan por suelos saturados de agua

Entre el 13 y el 20 de octubre, las lluvias registradas en 14 localidades del Valle de Uco arrojaron un promedio de 52,6 milímetros. El registro máximo se ubicó en Casas Viejas con 83,6 milímetros, mientras que el valor más bajo se midió en Tunuyán, con 34,0 milímetros.
Frente a este panorama que genera el fenómeno de El Niño, las autoridades trazaron un escenario condicional para el cierre del mes: si se concretaran lluvias diarias de entre 5 y 10 milímetros hasta el 29 de octubre, la región podría sumar entre 45 y 90 milímetros adicionales. Esta posible persistencia de humedad obliga a los productores a prestar especial atención a los sectores con suelos de drenaje lento, ante el riesgo de enfrentar períodos críticos de saturación hídrica.
¿Qué se sabe sobre el fenómeno de El Niño y su impacto en las lluvias?
De acuerdo con el relevamiento fenológico oficial, las plantaciones del Valle de Uco mantienen un desarrollo activo, pero el exceso de agua y la nubosidad encendieron las alarmas fitosanitarias frente a la posible proliferación de enfermedades. El detalle técnico por sector es el siguiente:
- Frutales de carozo: los montes de durazno, cerezo y ciruelo presentan un 100% de fruto cuajado. Para estos cultivos, el incremento de la humedad eleva drásticamente el riesgo de aparición de podredumbre morena (Monilinia spp.) y diversos cuadros de bacteriosis en tejidos susceptibles o frutos lesionados.
- Viñedos: las cepas Chardonnay, Malbec y Cabernet Sauvignon registran un 100% de plantas en estado de "punta verde" y con brotes mayores a 10 centímetros, aunque solo el 8% presenta racimos mayores a 7 centímetros. En la vid, la combinación de agua libre y tejido verde susceptible crea un escenario ideal para el desarrollo de la peronóspora (Plasmopara viticola), la botritis (Botrytis cinerea) y el oídio.
- Ritmo de crecimiento: aunque la persistencia de los días nublados puede reducir la radiación solar y ralentizar el crecimiento de la planta, los técnicos aclararon que aún no se puede confirmar un atraso fenológico generalizado apoyándose únicamente en los grados-día acumulados hasta el momento.
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Recomendaciones para el manejo del campo ante el exceso de humedad
El informe técnico, firmado por el ingeniero agrónomo Fernando Gabriel Rizzato, sugiere incrementar las recorridas de monitoreo sanitario en las parcelas luego de cada evento de lluvia.
En materia operativa, se recomienda evitar el ingreso de maquinaria agrícola a los cuadros que se encuentren demasiado húmedos para prevenir la compactación, la formación de huellas y daños estructurales en el suelo. Además, se indicó suspender las rutinas de riego estándar y ajustarlas estrictamente a la humedad efectiva del perfil de la tierra.
Finalmente, los especialistas desaconsejan la aplicación de fertilizantes correctivos fundamentados únicamente en la ocurrencia de las lluvias. Cualquier intervención nutricional debe realizarse previa evaluación del vigor de la planta y, si corresponde, con un análisis de tejido o de suelo que la respalde.
En pocas palabras
- Suelos saturados: el Valle de Uco presenta suelos con exceso de humedad y riesgo de enfermedades fúngicas en cultivos.
- Pronóstico de lluvias: el fenómeno de El Niño podría extender las precipitaciones, sumando hasta 90 mm. adicionales a fin de mes.
- Recomendaciones técnicas: se aconseja monitoreo sanitario intensivo y evitar el ingreso de maquinaria a campos húmedos.