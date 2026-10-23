Lluvias en Valle de Uco: alertan por suelos saturados de agua

Frente a este panorama que genera el fenómeno de El Niño, las autoridades trazaron un escenario condicional para el cierre del mes: si se concretaran lluvias diarias de entre 5 y 10 milímetros hasta el 29 de octubre, la región podría sumar entre 45 y 90 milímetros adicionales. Esta posible persistencia de humedad obliga a los productores a prestar especial atención a los sectores con suelos de drenaje lento, ante el riesgo de enfrentar períodos críticos de saturación hídrica.

¿Qué se sabe sobre el fenómeno de El Niño y su impacto en las lluvias?

De acuerdo con el relevamiento fenológico oficial, las plantaciones del Valle de Uco mantienen un desarrollo activo, pero el exceso de agua y la nubosidad encendieron las alarmas fitosanitarias frente a la posible proliferación de enfermedades. El detalle técnico por sector es el siguiente: