Cannabis en Mendoza: ¿a cuántos dólares cotiza el gramo para exportación?

"Existe una barrera muy alta con respecto a la exportación porque este es un negocio donde la oferta se ata directamente a la demanda. No es que yo cultivo cannabis y después veo dónde lo vendo. Acá necesitamos tener un vendedor alineado a un comprador desde el inicio", explicó Coraglia.

En el circuito internacional del cannabis, es el comprador quien determina el volumen y, fundamentalmente, la genética. El mercado exige perfiles botánicos específicos -plantas con alto nivel de THC, predominancia de CBD o ratios equilibrados- y no hay margen para cultivar sin tener colocada la futura cosecha.

¿Cuáles son los requisitos para invertir en cannabis?

Además de la planificación comercial, el ingreso a la industria del cannabis medicinal demanda un fuerte respaldo de capital y el cumplimiento de estrictos requisitos legales. Al tratarse de un cultivo clasificado como estupefaciente, cualquier proyecto requiere contar primero con autorizaciones administrativas del Estado para excluir la aplicación de la ley penal.

A nivel de infraestructura productiva, los desembolsos son significativos, especialmente si se opta por la modalidad indoor. Este sistema, pensado para la calidad farmacológica, exige el control total del ambiente interno mediante iluminación LED especializada, sistemas de ventilación y equipos de aire acondicionado.

A ello se le suma el ítem de la vigilancia. "La inversión inicial es algo a considerar. Pedimos que los predios tengan todas las medidas de seguridad necesarias y cámaras. No es lo mismo que te roben una planta de tomate a que te roben una planta de cannabis, lo cual impacta directamente en la salud o la seguridad pública", advirtió la directora.

¿Podrá Mendoza competir con Uruguay?

A pesar de los desafíos económicos y regulatorios, el horizonte para la provincia es prometedor en el plano internacional. Al ser consultada sobre las posibilidades de competir con mercados afianzados en la región, como el de Uruguay, Coraglia destacó las ventajas comparativas locales.

"Hoy a nivel país, Mendoza es la provincia mejor posicionada para poder hacerlo, sobre todo en materia de exportación. Somos una provincia naturalmente semillera, por eso tenemos una ley de semillas y un montón de empresas dedicadas a esto", destacó la funcionaria.

Actualmente, el escenario nacional de exportación es todavía muy incipiente: solo dos empresas argentinas están enviando cannabis medicinal al exterior, mientras que otras despachan semillas de cáñamo. Apoyada en la formación de mano de obra calificada a través de la Dirección General de Escuelas y la universidad pública, Mendoza busca liderar el ingreso de divisas a través de esta nueva matriz agroindustrial.