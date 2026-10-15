Efecto de El Niño 2026: prevén el 75% de riesgo de un evento histórico de cara a diciembre

Si bien una mayor disponibilidad de agua en el perfil del suelo puede resultar beneficiosa para ciertas regiones, el informe subraya que los excesos hídricos representan una amenaza concreta para la actividad agrícola. Las precipitaciones extraordinarias dificultan la logística de siembra, comprometen el estado de los lotes y dañan los caminos rurales necesarios para el comercio.

Antecedentes y pérdidas billonarias

Para dimensionar el impacto financiero de estos desajustes climáticos, la CEPAL repasó los fenómenos extremos registrados en 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y el reciente ciclo 2023-2024, ubicando al de 2026 entre los potencialmente más severos de las últimas décadas.

Según los datos recopilados, las consecuencias macroeconómicas de estos episodios pueden prolongarse durante un período de 3 a 5 años.

Como referencia cuantitativa, investigaciones internacionales citadas por la entidad estimaron que las pérdidas globales de ingresos asociadas exclusivamente al fenómeno de 1997-1998 oscilaron entre los 2,1 y los 5,7 billones de dólares.

El efecto en el mercado de granos

El documento aclara que un escenario de mayores lluvias no implica de forma directa pérdidas generalizadas en la producción nacional, ya que el resultado final dependerá de la distribución geográfica del agua y del momento del ciclo en el que se encuentren los cultivos.

Sin embargo, advierte que los efectos del fenómeno se trasladarán ineludiblemente a los mercados internacionales.

Las proyecciones anticipan una posible reconfiguración en las cotizaciones de las principales commodities. Según el informe, el trigo duro podría registrar un importante incremento en sus precios, seguido por el maíz.

En contrapartida, la soja y el trigo rojo podrían experimentar una tendencia a la baja, mientras que el mercado del arroz evidenciaría una reducción inicial seguida de un repunte posterior.