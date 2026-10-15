La amenaza de El Niño en Mendoza: cuáles son los departamentos con más riesgo de sufrir el fenómeno climático

Piedemonte, Gran Mendoza y zonas críticas: dónde se concentrará el mayor impacto

El epicentro de las preocupaciones institucionales por El Niño se focaliza en el Gran Mendoza. Esta aglomeración urbana —compuesta por Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo— reúne a 1.056.893 habitantes (el 54% de la población provincial) y constituye el cuarto centro urbano más poblado del país.

Las áreas de mayor riesgo hídrico y ambiental están identificadas según la geografía de cada región:

Piedemonte y área metropolitana: El Piedemonte representa la zona de mayor vulnerabilidad estructural por sus pendientes, concentrando un riesgo elevado de aluviones y bajadas de agua repentinas. En el sector urbano, las zonas bajas del este y noreste metropolitano enfrentan severas amenazas de anegamientos e inundaciones por la baja pendiente de escorrentía.

El Piedemonte representa la zona de mayor vulnerabilidad estructural por sus pendientes, concentrando un riesgo elevado de repentinas. En el sector urbano, las zonas bajas del este y noreste metropolitano enfrentan severas amenazas de por la baja pendiente de escorrentía. Zona Sur (San Rafael y General Alvear): Presenta la mayor exposición a tormentas severas de rápido desarrollo , acompañadas por abundante caída de agua y granizo que amenazan a los oasis cultivados.

Presenta la mayor exposición a , acompañadas por abundante caída de agua y granizo que amenazan a los oasis cultivados. Valle de Uco y Alta Montaña: Registrarán precipitaciones por encima de las medias históricas. En la cordillera, el foco principal estará en el deshielo acelerado tras las nevadas invernales, incrementando el caudal de los ríos que abastecen a los embalses.

Cuándo se esperan las tormentas en Mendoza

Si bien, El Niño llegará con mucha fuerza entre octubre y diciembre, se espera que en Mendoza se produzcan las tormentas más fuertes en enero y febrero, según las proyecciones del índice RONI (Índice Oceánico Relativo de El Niño), una métrica que aísla el impacto del calentamiento global para determinar la fuerza real del evento de El Niño.

En ese sentido, desde el Gobierno Nacional dieron a conocer una serie de advertencias a tener en cuenta por toda la población antes y durante las tormentas. Estas son: