Preocupación en el Valle de Uco por los efectos del El Niño en las zonas productivas

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, detalló que ya realizaron 20 intervenciones en puntos críticos para evitar los efectos de El Niño. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La intervención de las comunas del Valle de Uco

"Empezamos en el río Tunuyán, derivando un brazo porque teníamos un inconveniente con el sendero del parque Lombardía que nos generaba un problema estructural. Por lo que hemos hecho defensas aluvionales ahí. Ya llevamos más de 20 lugares intervenidos despejando cauces, dragando arroyos, hijuelas, canales”, detalló el intendente Emir Andraos.

El jefe comunal explicó que estas tareas extras le significaron a la comuna de Tunuyán una erogación de $20.000.000 para la contratación directa y mejoramiento del equipamiento.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, indicó que el municipio habilitó una partida de emergencia por el Súper Niño de $80.000.000 para todas las tareas de prevención y posterior atención durante las eventuales contingencias.

“Estamos limpiando cauces, arroyos, de manera articulada con la Dirección de Hidráulica, Irrigación y Vialidad Provincial. Todavía no estamos haciendo erogaciones importantes, pero tenemos los fondos previstos para evacuar personas y para la adquisición de colchones y mercaderías”, detalló.

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, afirmó que no sólo se ocupa de cauces y canales sino también de eliminar los basurales a cielo abierto que tapan y contaminan los lechos de agua.

Este es el informe que se emitió en El Siete:

Alerta por las zonas productivas y sus consecuencias posteriores

La vitivinicultura es el motor económico del Valle de Uco. La región es un referente del nuevo mundo del vino de alta gama.

Además concentra más del 57% de la cosecha de durazno industrial de toda la provincia. También en la zona se produce manzana, frutos secos, papa y ajo.

Como vemos, para una región donde la actividad vitivinícola y frutícola tiene un peso central, el exceso de agua podría provocar la pudrición de los cultivos así como dificultades para las tareas de cosecha y traslado.

Una de las consecuencias directas podría trasladarse a la comercialización de frutas y verduras, generando la pérdida de mercadería y una reducción de la oferta.

“Me preocupa cómo afectará la producción de ajo, de uva. Con la situación económica que vienen atravesando los productores, exacerbada por este fenómeno climático, puede ser aún peor”, expresó el intendente de Tunuyán.

El jefe comunal de Tupungato adelantó que están en diálogo con las cámaras de comercio y agricultura del departamento para buscar soluciones.

“Nosotros estamos en un valle, y eso significa que algunas producciones están dentro de las faldas de algunos cerros. Por eso estamos tratando de canalizar todos esos arroyos y canales aluvionales que se pueda”, explicó Aguilera.

El exceso de agua podría provocar la pudrición de los cultivos así como dificultades para las tareas de cosecha y traslado. Foto: Gerardo Tejeda

Temor también por inundaciones en zonas urbanas

En San Carlos la preocupación no sólo se centra en la zona productiva sino también urbana.

“La Consulta, Chilecito, todo lo que son los arroyos que circunscriben a la villa cabecera, la zona de Pareditas, son lugares que podría haber fuerte anegamientos. Tenemos lugares verdaderamente históricos, que cuando viene mucha agua siempre hay tendencia a inundaciones”, alertó Morillas.

También el intendente de Tunuyán se mostró preocupado por las zonas urbanas más vulnerables.

“Me preocupan mucho los barrios populares que se desarrollaron sin control, poblaciones que se han instalado en esos lugares que son inundables. Es muy difícil sacar el agua de esos sitios porque son zonas deprimidas”, afirmó.

Andraos detalló que que distritos como Colonia Las Rosas y Vista Flores, donde conviven lo rural con lo urbano con una gran cantidad de cauces, podrían sufrir la afectación de la infraestructura y de numerosas viviendas.