La primera opción es el Photos. Se trata de una planta de interior resistente que soporta bien la falta de luz y solo es necesario regarla cuando se seca la tierra de la maceta. Además, es la mejor opción para ubicarla en lo alto de los muebles porque sus ramas se transforman en colgantes al crecer.

Anturio: esta planta de interior es conocida como Flor del Amor por la forma acorazonada de sus hojas y tiene una abundante floración todo el año, siendo ideal si te gusta tener flores y color en tu hogar.

Estas son una de las 2 mejores plantas de interior fáciles de cuidar.

Resiste a todo tipo de temperaturas, aunque debes evitar las corrientes de aire porque se secarán las puntas de las hojas. Es importante mantenerlo húmedo y cerca de una ventana, pero sin que las hojas reciban luz directa para no perder el brillo.

Por último, el crotón es otra de las plantas de interior ideales para tener dentro de casa y cuidar tu naturaleza de El Niño. Necesita mucha luz y lo mejor es ponerla cerca de una ventana con cortinas para suavizar el sol directo.