Elegir plantas para tu casa parece una tarea superfácil porque basta con visitar un vivero y buscar las especies que más te gustan. Sin embargo, cuando hay mal clima o el fenómeno de El Niño amenaza con aparecer, la elección requiere un poco más de cuidado y la mejor opción son las plantas de interior.
Las plantas de interior son una bonita manera de llenar con vida y color tu casa. Por eso ahora puedes respirar naturaleza dentro de tu hogar decorando con las mejores plantas de interior, que además de que son fáciles de cuidar, no te arriesgas a que se vean afectadas por las lluvias o los vientos del exterior.
Las mejores plantas de interior de fácil cuidado y perfectas para el hogar
Si quieres llenar tu casa y jardín de plantas, pero El Niño podría afectarlas si las pones afuera, las plantas de interior son tus mejores compañeras para elegir. El tema es saber elegir cuáles.
La primera opción es el Photos. Se trata de una planta de interior resistente que soporta bien la falta de luz y solo es necesario regarla cuando se seca la tierra de la maceta. Además, es la mejor opción para ubicarla en lo alto de los muebles porque sus ramas se transforman en colgantes al crecer.
Anturio: esta planta de interior es conocida como Flor del Amor por la forma acorazonada de sus hojas y tiene una abundante floración todo el año, siendo ideal si te gusta tener flores y color en tu hogar.
Resiste a todo tipo de temperaturas, aunque debes evitar las corrientes de aire porque se secarán las puntas de las hojas. Es importante mantenerlo húmedo y cerca de una ventana, pero sin que las hojas reciban luz directa para no perder el brillo.
Por último, el crotón es otra de las plantas de interior ideales para tener dentro de casa y cuidar tu naturaleza de El Niño. Necesita mucha luz y lo mejor es ponerla cerca de una ventana con cortinas para suavizar el sol directo.
En pocas palabras
- Plantas de interior: recomendaciones para protegerlas durante la temporada de El Niño y asegurar su cuidado en casa.
- El Niño: fenómeno climático que requiere precauciones especiales al elegir y ubicar plantas en el hogar.
- Opciones destacadas: se sugieren plantas como Photos, Anturio y Crotón por su resistencia y facilidad de mantenimiento.