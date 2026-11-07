El Niño hizo saltar los precios de frutas y verduras hasta 100% y puede haber faltantes

“La cuestión es que se mezclan lo que es del Súper Niño con lo estacional. Pasa con berenjena, pimiento, tomate, chaucha, zapallito, y de a poco empiezan a salir las frutas de carozo: la cereza, el durazno, el damasco, la ciruela; estamos en el principio”, detalló el presidente de UFHA, Omar Carrasco.

Verduras y frutas que más se encarecieron este mes

Lo dicho: además del tomate, que ya se vende a $50.000 por cajón de 20 kilos ($5.000 precio al por menor). Por su parte, la zanahoria escaló de $4.500 a $9.000 (bolsa de 8kgs).

En tanto, la berenjena, que se compraba a $19.000 el cajón de 15 kilos, estos días llega a $30.000. Y la lechuga mantecosa se vende a $12.000, lo que equivale a un salto mensual de 50%, mientras que el limón ya tiene un piso de precio de $25.000 la bolsa, un 60% de suba.

Entre las frutas, la variación más destacada es la de la manzana. De cotizarse a $33.000 el cajón, por estos días en cualquiera de los mercados mayoristas no se consigue a menos de $45.000, es decir, casi 40% más. La pera, entre fin de temporada y lluvias, subió de $1.900/kilo a $2.500, y la naranja trepó de $21.000 a $26.000 la bolsa de 21 kilos.

Los casos más moderados pasan por la cebolla, que pasó de $17.000 (por bolsa de 16 kilos) a $20.000, y la papa, que se vendía en las ferias a $26.000 hasta octubre y desde este mes cotiza en $30.000.

Más suba de precios y riesgo de faltantes

El panorama para las próximas semanas se presenta crítico por la excesiva acumulación de agua en las fincas. Según Carrasco, el deterioro de la mercadería se notará más fuerte a corto plazo.

“La situación acá se va a agravar en unos 15 o 20 días más. Tendremos consecuencias en lo que es lechuga repollada, todo lo que es verdeo”, se explayó el dirigente de la Unión de mercados de abasto.

Algo similar ven desde el sector productivo-comercial respecto de frutas de carozo. Para Carrasco "la excesiva humedad hace hinchar la fruta en formación como cereza, ciruela y durazno, con riesgo de rajaduras. A la verdura le va a pasar lo mismo con la podredumbre".

Por eso, pese a que la demanda minorista está deprimida y hay mercadería disponible, la situación puede revertirse. Desde UFHA anticipan que la merma de las cosechas y los descartes por fruta dañada o verdura pasada derivarán inevitablemente en escasez de productos de primera calidad, y en definitiva más subas de precios en los mercados.