Alerta amarilla por tormentas: cayó granizo en el Gran Mendoza

Las previsiones técnicas señalaban que las celdas podían descargar abundante agua en lapsos breves. Durante las jornadas previas, los especialistas anticiparon fuertes precipitaciones tanto en los oasis productivos de la provincia como en diversos tramos de la cordillera.

Muy fuy Fuerte lluvia con granizo en casa Guaymallén (Rodeo de la Cruz) pic.twitter.com/DdnFzoDAZM — Pedro.D. Vicare Lisanti. (@piedradari3) November 1, 2026

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: el pronóstico previo

El aviso oficial advertía sobre la formación de tormentas en Mendoza de severidad dispar. Entre las contingencias remarcadas figuraban la caída de agua en lapsos reducidos, descargas eléctricas continuas, vientos arrachados y la precipitación de núcleos graniceros.

De acuerdo con los reportes divulgados a comienzos de mes, Zona Este y Zona Sur figuraban entre los sectores con mayor probabilidad de registrar eventos severos, además de advertirse nevadas y agua en alta montaña, según consignó Mendoza 24.

Cómo continuarán las tormentas en Mendoza tras las lluvias

Para el lunes, los modelos meteorológicos señalan 24 grados de máxima y una mínima de 12. Se prevén intervalos nubosos y lloviznas dispersas, fundamentalmente en el sur provincial y en sectores cordilleranos. La trayectoria de las masas nubosas definirá la continuidad de los chaparrones en el llano.

Frente al riesgo latente de nuevas precipitaciones, los organismos de Defensa Civil sugieren mantenerse al tanto de los partes emitidos por los servicios meteorológicos. Se pide extremar cuidados al transitar por arterias anegadas, eludir el reparo bajo el arbolado público y no acercarse a tendidos eléctricos caídos.