Alerta amarilla por tormentas: cayó granizo en el Gran Mendoza

Las tormentas en Mendoza marcaron el inicio de noviembre con intensas precipitaciones en casi todo el territorio y caída de granizo en sectores céntricos de Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. El fenómeno ocurrió este domingo uno de noviembre, tras una seguidilla de advertencias meteorológicas oficiales sobre la llegada de celdas con variada intensidad.
Tormentas en Mendoza: lluvias intensas y reporte de granizo
La inestabilidad meteorológica se hizo sentir con fuerza en distintas comunas durante la tarde dominical. El temporal alcanzó a gran parte del mapa mendocino, registrando mangas de piedra que sorprendieron a los vecinos de Ciudad, Godoy Cruz, de Luzuriaga, Coquimbito y Rodeo de la Cruz en pocos minutos de descarga.
El episodio se produjo después de un fin de semana dominado por la humedad y los avisos especiales. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido un alerta amarilla para distintos sectores de Mendoza ante la posibilidad de precipitaciones copiosas, actividad eléctrica, ráfagas y granizo.
Las previsiones técnicas señalaban que las celdas podían descargar abundante agua en lapsos breves. Durante las jornadas previas, los especialistas anticiparon fuertes precipitaciones tanto en los oasis productivos de la provincia como en diversos tramos de la cordillera.
Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: el pronóstico previo
El aviso oficial advertía sobre la formación de tormentas en Mendoza de severidad dispar. Entre las contingencias remarcadas figuraban la caída de agua en lapsos reducidos, descargas eléctricas continuas, vientos arrachados y la precipitación de núcleos graniceros.
De acuerdo con los reportes divulgados a comienzos de mes, Zona Este y Zona Sur figuraban entre los sectores con mayor probabilidad de registrar eventos severos, además de advertirse nevadas y agua en alta montaña, según consignó Mendoza 24.
Cómo continuarán las tormentas en Mendoza tras las lluvias
Para el lunes, los modelos meteorológicos señalan 24 grados de máxima y una mínima de 12. Se prevén intervalos nubosos y lloviznas dispersas, fundamentalmente en el sur provincial y en sectores cordilleranos. La trayectoria de las masas nubosas definirá la continuidad de los chaparrones en el llano.
Frente al riesgo latente de nuevas precipitaciones, los organismos de Defensa Civil sugieren mantenerse al tanto de los partes emitidos por los servicios meteorológicos. Se pide extremar cuidados al transitar por arterias anegadas, eludir el reparo bajo el arbolado público y no acercarse a tendidos eléctricos caídos.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: se registraron fuertes tormentas con caída de granizo en varias zonas del Gran Mendoza.
- Pronóstico previo: el Servicio Meteorológico Nacional había advertido sobre precipitaciones intensas, actividad eléctrica y posible granizo.
- Recomendaciones: Defensa Civil insta a estar atento a los partes oficiales y extremar cuidados ante anegamientos y cables caídos.