El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas con sol, tardes templadas y un aumento del calor que se sentirá con fuerza en toda la provincia. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza cambiará en las próximas horas. Si bien el día invitará a salir y pasear, no habrá que descuidarse con el paraguas, ya que regresará la probabilidad de tormentas en Mendoza al final de cada jornada.
Temperaturas
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian días de mucho calor y noches con tormentas
Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un marcado repunte térmico para despedir octubre y recibir noviembre. Sin embargo, advierten por inestabilidad
La temperatura en Mendoza irá subiendo de manera constante hasta tocar picos cercanos a los 31 °C, ideal para quienes disfrutan del clima veraniego.
Jueves y viernes: tardes con calor y noches con tormentas
El calor irá en aumento en todo el llano provincial durante los próximos dos días:
- Jueves 29 de octubre: La jornada arrancará muy agradable y con poco viento. Para Contingencias Climáticas, la temperatura máxima llegará a unos 28 °C y la temperatura mínima será de 13 °C. El organismo advierte por tiempo inestable hacia la noche y algunas lluvias en la cordillera a partir de la tarde. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 24 °C, una mínima de 12 °C y entre un 10% y un 40% de chances de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
- Viernes 30 de octubre: Será el día más caluroso de toda la semana. Contingencias Climáticas pronostica que la temperatura en Mendoza trepará hasta una temperatura máxima de 31 °C (con una mínima de 13 °C). El cielo tendrá nubes dispersas y se esperan tormentas hacia la noche, además de lluvias en la montaña. En sintonía, el SMN prevé una tarde con una máxima de 27 °C, mínima de 13 °C y probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40% para la segunda mitad del día.
El tiempo el fin de semana: cómo arranca noviembre en Mendoza
Para el sábado y el domingo, el tiempo en Mendoza continuará con marcas templadas a cálidas, aunque la inestabilidad seguirá presente en algunos sectores:
- Sábado 31 de octubre: Para despedir el mes, el reporte provincial anuncia cielo con algunas nubes, un leve descenso térmico con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C, junto a la presencia de tormentas aisladas y lluvias en cordillera. El SMN proyecta una máxima de 25 °C, una mínima de 14 °C y entre un 10% y 40% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche.
- Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes comenzará con una jornada bien primaveral. Contingencias Climáticas prevé que la máxima volverá a rondar los 28 °C y la mínima los 13 °C, con viento suave del noreste, lluvias en cordillera y posibles tormentas en el sur provincial. Para el SMN, el domingo se presentará mucho más calmo, con una máxima estimada en 25 °C, mínima de 14 °C y casi sin posibilidades de lluvia.
En pocas palabras
- Aumento térmico: Se anticipa un marcado repunte de temperaturas en Mendoza para despedir octubre y recibir noviembre.
- Pronóstico: Se esperan jornadas con sol y tardes templadas, con máximas que podrían alcanzar los 31°C.
- Inestabilidad: Habrá probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones hacia el final de cada jornada, especialmente en zonas de cordillera.
Resumen generado por Thinkindot AI