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Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian días de mucho calor y noches con tormentas

Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan un marcado repunte térmico para despedir octubre y recibir noviembre. Sin embargo, advierten por inestabilidad

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian días de mucho calor y noches con tormentas

Pronóstico del tiempo en Mendoza: anuncian días de mucho calor y noches con tormentas

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas con sol, tardes templadas y un aumento del calor que se sentirá con fuerza en toda la provincia. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza cambiará en las próximas horas. Si bien el día invitará a salir y pasear, no habrá que descuidarse con el paraguas, ya que regresará la probabilidad de tormentas en Mendoza al final de cada jornada.

La temperatura en Mendoza irá subiendo de manera constante hasta tocar picos cercanos a los 31 °C, ideal para quienes disfrutan del clima veraniego.

Jueves y viernes: tardes con calor y noches con tormentas

El calor irá en aumento en todo el llano provincial durante los próximos dos días:

  • Jueves 29 de octubre: La jornada arrancará muy agradable y con poco viento. Para Contingencias Climáticas, la temperatura máxima llegará a unos 28 °C y la temperatura mínima será de 13 °C. El organismo advierte por tiempo inestable hacia la noche y algunas lluvias en la cordillera a partir de la tarde. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 24 °C, una mínima de 12 °C y entre un 10% y un 40% de chances de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.
  • Viernes 30 de octubre: Será el día más caluroso de toda la semana. Contingencias Climáticas pronostica que la temperatura en Mendoza trepará hasta una temperatura máxima de 31 °C (con una mínima de 13 °C). El cielo tendrá nubes dispersas y se esperan tormentas hacia la noche, además de lluvias en la montaña. En sintonía, el SMN prevé una tarde con una máxima de 27 °C, mínima de 13 °C y probabilidad de tormentas aisladas de entre el 10% y el 40% para la segunda mitad del día.

El tiempo el fin de semana: cómo arranca noviembre en Mendoza

Para el sábado y el domingo, el tiempo en Mendoza continuará con marcas templadas a cálidas, aunque la inestabilidad seguirá presente en algunos sectores:

  • Sábado 31 de octubre: Para despedir el mes, el reporte provincial anuncia cielo con algunas nubes, un leve descenso térmico con una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 14 °C, junto a la presencia de tormentas aisladas y lluvias en cordillera. El SMN proyecta una máxima de 25 °C, una mínima de 14 °C y entre un 10% y 40% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche.
  • Domingo 1 de noviembre: El nuevo mes comenzará con una jornada bien primaveral. Contingencias Climáticas prevé que la máxima volverá a rondar los 28 °C y la mínima los 13 °C, con viento suave del noreste, lluvias en cordillera y posibles tormentas en el sur provincial. Para el SMN, el domingo se presentará mucho más calmo, con una máxima estimada en 25 °C, mínima de 14 °C y casi sin posibilidades de lluvia.

En pocas palabras

  • Aumento térmico: Se anticipa un marcado repunte de temperaturas en Mendoza para despedir octubre y recibir noviembre.
  • Pronóstico: Se esperan jornadas con sol y tardes templadas, con máximas que podrían alcanzar los 31°C.
  • Inestabilidad: Habrá probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones hacia el final de cada jornada, especialmente en zonas de cordillera.
Resumen generado por Thinkindot AI

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