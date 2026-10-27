Alerta por tormentas y calor en Mendoza: pronostican hasta 31 °C y noches con inestabilidad

El pronóstico del tiempo en Mendoza indica que se vienen días con lluvia y también con mucho calor. Según coinciden las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza experimentará una constante suba en los termómetros que culminará con registros cercanos a los 31 °C.
No obstante, este repunte en la temperatura en Mendoza llegará acompañado por pulsos de inestabilidad, tormentas aisladas y precipitaciones intermitentes tanto en zonas llanas como en sectores cordilleranos.
Martes y miércoles: de las lluvias matinales al despegue térmico
Las primeras dos jornadas de la semana mostrarán una transición marcada entre las precipitaciones residuales y la consolidación de tardes templadas:
- Martes 27 de octubre: El día comenzará con condiciones inestables. El SMN advierte por tormentas y lluvias fuertes durante la madrugada y la mañana (probabilidad del 40% al 70%), con una baja al 10%-40% hacia la tarde. Para el organismo nacional, la temperatura máxima alcanzará los 20 °C y la temperatura mínima rondará los 10 °C. Por su parte, Contingencias Climáticas proyecta un panorama más cálido con nubosidad variable, ascenso térmico, vientos moderados del sur y tormentas aisladas de madrugada, estimando una máxima de 24 °C y mínima de 12 °C, con cielo parcialmente nublado en cordillera.
- Miércoles 28 de octubre: El tiempo en Mendoza mejorará de forma notable en cuanto a nubosidad. De acuerdo con el SMN, el cielo estará despejado a algo nublado con nula probabilidad de precipitaciones (0%) en la primera mitad del día, con una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 10 °C. En paralelo, el pronóstico provincial anticipa un salto más pronunciado con vientos leves del noreste, poca nubosidad cordillerana y una máxima que llegará a los 27 °C (mínima de 11 °C).
Jueves y viernes: calor intenso, máximas de hasta 31 °C y tormentas nocturnas
Hacia el tramo final de la semana hábil se consolidará el ambiente caluroso, aunque con el reingreso de tormentas aisladas:
- Jueves 29 de octubre: El ambiente se presentará agradable desde temprano. El SMN anticipa una temperatura máxima de 24 °C y una mínima de 12 °C, con una baja chance de chaparrones aislados (10% a 40%) hacia la tarde y noche. Para Contingencias Climáticas, el ascenso será aún mayor: prevé poca nubosidad, vientos leves del noreste y una máxima de 28 °C (mínima de 13 °C), sumando el ingreso de precipitaciones en cordillera a partir de la tarde.
- Viernes 30 de octubre: Será la jornada más calurosa de la semana. El organismo provincial advierte por nubosidad variable y un marcado salto térmico con una temperatura máxima que trepará hasta los 31 °C (mínima de 13 °C), vientos moderados del sudeste, precipitaciones en alta montaña y tormentas hacia la noche. El SMN también prevé un cierre de semana cálido e inestable, proyectando una máxima de 27 °C, mínima de 13 °C y entre un 10% y un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.
En pocas palabras
- Calor y tormentas: Mendoza anticipa jornadas cálidas con máximas de hasta 31 °C y noches de inestabilidad.
- Pronóstico semanal: El martes y miércoles habrá inestabilidad matinal, mejorando hacia la tarde y con ascenso térmico.
- Fin de semana: Jueves y viernes continuarán con calor intenso y posibilidad de tormentas aisladas, especialmente el viernes por la noche.
Resumen generado por Thinkindot AI