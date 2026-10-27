Alerta por tormentas y calor en Mendoza: pronostican hasta 31 °C y noches con inestabilidad

No obstante, este repunte en la temperatura en Mendoza llegará acompañado por pulsos de inestabilidad, tormentas aisladas y precipitaciones intermitentes tanto en zonas llanas como en sectores cordilleranos.

Martes y miércoles: de las lluvias matinales al despegue térmico

Las primeras dos jornadas de la semana mostrarán una transición marcada entre las precipitaciones residuales y la consolidación de tardes templadas: