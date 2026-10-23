Adiós al calor en verano: el secreto de arquitectos para refrescar patios con piso de cemento

Por eso, los arquitectos recomiendan evitar cubrir todo el patio con cemento. En su lugar, proponen conservar sectores de tierra natural donde puedan crecer plantas y árboles. Según explican, la recomendación es no cubrir el 100% del área con cemento, sino dejar espacios de absorción, como el terreno natural con vegetación. Si el espacio es muy pequeño, hay que considerar un sistema de drenaje.

Si tenés un patio de cemento, es mejor implementar estos cambios para refrescar dicho sector.

Esta combinación permite gestionar mejor el agua y sumar elementos naturales al diseño. Cuando no es posible dejar suficiente terreno permeable, incorporar un sistema de drenaje adecuado ayuda a evitar acumulaciones y problemas de humedad.

Otro recurso fundamental es crear zonas de sombra. Un árbol de copa frondosa puede reducir la exposición directa al sol y hacer que el patio resulte más confortable. Incluso en espacios pequeños es posible elegir un ejemplar de tamaño proporcionado, siempre que las condiciones de luz, suelo y crecimiento sean apropiadas.

El piso y las paredes inciden notablemente en la temperatura del patio.

Por otro lado, los arquitectos señalan que las paredes también influyen en la temperatura percibida en el patio, ya que reciben radiación solar y reflejan la luz hacia otras superficies. Para mejorar el ambiente, conviene evaluar acabados de colores neutros y materiales como grava, piedra o adoquines, combinados con plantas trepadoras.

Finalmente, antes de realizar cambios, los expertos sugieren analizar las horas de sol, el recorrido del agua y el espacio disponible. Con una planificación adecuada, es posible crear un patio más cómodo y refrescante sin renunciar a la resistencia y versatilidad de los pisos de cemento.