Adiós al calor en verano: el secreto de arquitectos para refrescar patios con piso de cemento

Durante el verano, los patios con piso de cemento pueden convertirse en espacios difíciles de disfrutar debido a la acumulación de calor y la exposición directa al sol. Sin embargo, existen soluciones de arquitectos que permiten mejorar el confort térmico sin necesidad de realizar una remodelación completa.
Cómo refrescar un patio con piso de cemento
Fabián Gutiérrez y Francisco Bernés, especialistas de Workshop Diseño y Construcción, destacan la importancia de combinar materiales adecuados, vegetación y un buen sistema de drenaje para transformar el patio en un lugar más fresco y agradable.
El cemento es un material muy utilizado en exteriores por su resistencia, durabilidad y costo. Además, ofrece distintas posibilidades de acabados y colores para adaptarse al estilo de cada vivienda. No obstante, una superficie completamente pavimentada puede dificultar la absorción del agua de lluvia y limitar la presencia de vegetación.
Por eso, los arquitectos recomiendan evitar cubrir todo el patio con cemento. En su lugar, proponen conservar sectores de tierra natural donde puedan crecer plantas y árboles. Según explican, la recomendación es no cubrir el 100% del área con cemento, sino dejar espacios de absorción, como el terreno natural con vegetación. Si el espacio es muy pequeño, hay que considerar un sistema de drenaje.
Esta combinación permite gestionar mejor el agua y sumar elementos naturales al diseño. Cuando no es posible dejar suficiente terreno permeable, incorporar un sistema de drenaje adecuado ayuda a evitar acumulaciones y problemas de humedad.
Otro recurso fundamental es crear zonas de sombra. Un árbol de copa frondosa puede reducir la exposición directa al sol y hacer que el patio resulte más confortable. Incluso en espacios pequeños es posible elegir un ejemplar de tamaño proporcionado, siempre que las condiciones de luz, suelo y crecimiento sean apropiadas.
Por otro lado, los arquitectos señalan que las paredes también influyen en la temperatura percibida en el patio, ya que reciben radiación solar y reflejan la luz hacia otras superficies. Para mejorar el ambiente, conviene evaluar acabados de colores neutros y materiales como grava, piedra o adoquines, combinados con plantas trepadoras.
Finalmente, antes de realizar cambios, los expertos sugieren analizar las horas de sol, el recorrido del agua y el espacio disponible. Con una planificación adecuada, es posible crear un patio más cómodo y refrescante sin renunciar a la resistencia y versatilidad de los pisos de cemento.