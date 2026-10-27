DIY para lijar una puerta de madera que no cierra por la humedad

Los muebles de la casa y las aberturas principales de las habitaciones pueden sufrir diferentes cambios debido al ambiente, dependiendo del material, la antigüedad y el tipo de factor externo. Un DIY o truco "hazlo tú mismo" te puede salvar cuando alguna puerta se daña, se hincha, se cae, hace ruido o se oxida en el caso de ser de metal.
Las puertas de madera son las que más problemas causan cuando llueve mucho o existe un porcentaje elevado de humedad ambiental. Cuando esto pasa, la madre cede y ocupa más espacio, por eso la puerta se traba e hincha y cuesta muchísimo abrirla.
Es una situación crítica e importante, ya que pueden pasar dos cosas si la puerta no se arregla: te puedes quedar afuera de la casa o adentro al romper el picaporte por tirar fuerte de él. Usando una lija y un DIY se puede resolver o intentar disminuir la hinchazón. Si el caso es muy serio, lo ideal es llamar a un carpintero.
¿Por qué la humedad es un problema para las puertas?
La humedad es el principal enemigo de la madera. Este material es sensible a la humedad ambiental porque es higroscópico; esto quiere decir que actúa como una esponja que absorbe o libera agua de forma constante para equilibrarse con la temperatura y la humedad del aire.
Cuando esto pasa muy seguido o de manera constante por una humedad ambiental persistente, la madera se mantiene hinchada, se puede deformar, pierde ajuste, se debilitan las bisagras y se traba fácilmente. Con la lija se puede arreglar.
DIY paso a paso: cómo lijar una puerta de madera
Para lijar la puerta, vas a tener que retirarla del marco, a no ser que el problema solo esté en la parte que roza con el piso. En ese caso se puede limpiar pasando la lámina por debajo de la puerta.
- Retira las bisagras de la puerta para desmontarla y coloca la pieza de madera sobre una superficie plana y cómoda. Se puede poner en un caballete. Siempre hay que usar mascarilla antipolvo y gafas de protección.
- Retira los herrajes de la puerta para trabajar con mayor comodidad.
- Para continuar con el DIY, elige una lija de grano grueso o grano medio. Lija los bordes laterales de la puerta siguiendo siempre la dirección de las vetas de la madera. Aprovecha para rellenar imperfecciones con masilla.
- Limpia el polvo pasando un cepillo y un trapo ligeramente húmedo y vuelve a colocar la puerta en su lugar.
En pocas palabras
- DIY: Una solución simple para lijar y arreglar puertas de madera hinchadas por la humedad ambiental.
- Humedad: La madera es higroscópica y absorbe agua, causando deformación, trabas y debilitamiento de bisagras.
- Proceso: Retirar la puerta, lijar los bordes con grano medio o grueso y limpiar antes de recolocarla.