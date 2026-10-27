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DIY para lijar una puerta de madera que no cierra por la humedad

Una puerta de madera se vuelve un problema cuando llueve durante varios días y hay mucha humedad ambiental. Un DIY puede resolverlo

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de carpintería en casa. 

Un DIY de carpintería en casa. 

Los muebles de la casa y las aberturas principales de las habitaciones pueden sufrir diferentes cambios debido al ambiente, dependiendo del material, la antigüedad y el tipo de factor externo. Un DIY o truco "hazlo tú mismo" te puede salvar cuando alguna puerta se daña, se hincha, se cae, hace ruido o se oxida en el caso de ser de metal.

Las puertas de madera son las que más problemas causan cuando llueve mucho o existe un porcentaje elevado de humedad ambiental. Cuando esto pasa, la madre cede y ocupa más espacio, por eso la puerta se traba e hincha y cuesta muchísimo abrirla.

Truco para restaurar puertas da&ntilde;adas por la humedad.&nbsp;

Truco para restaurar puertas dañadas por la humedad.

Es una situación crítica e importante, ya que pueden pasar dos cosas si la puerta no se arregla: te puedes quedar afuera de la casa o adentro al romper el picaporte por tirar fuerte de él. Usando una lija y un DIY se puede resolver o intentar disminuir la hinchazón. Si el caso es muy serio, lo ideal es llamar a un carpintero.

¿Por qué la humedad es un problema para las puertas?

La humedad es el principal enemigo de la madera. Este material es sensible a la humedad ambiental porque es higroscópico; esto quiere decir que actúa como una esponja que absorbe o libera agua de forma constante para equilibrarse con la temperatura y la humedad del aire.

La humedad es el peor enemigo de la madera.&nbsp;

La humedad es el peor enemigo de la madera.

Cuando esto pasa muy seguido o de manera constante por una humedad ambiental persistente, la madera se mantiene hinchada, se puede deformar, pierde ajuste, se debilitan las bisagras y se traba fácilmente. Con la lija se puede arreglar.

DIY paso a paso: cómo lijar una puerta de madera

Para lijar la puerta, vas a tener que retirarla del marco, a no ser que el problema solo esté en la parte que roza con el piso. En ese caso se puede limpiar pasando la lámina por debajo de la puerta.

Las lijas de grano grueso son ideales para estos trabajos.&nbsp;

Las lijas de grano grueso son ideales para estos trabajos.

  1. Retira las bisagras de la puerta para desmontarla y coloca la pieza de madera sobre una superficie plana y cómoda. Se puede poner en un caballete. Siempre hay que usar mascarilla antipolvo y gafas de protección.
  2. Retira los herrajes de la puerta para trabajar con mayor comodidad.
  3. Para continuar con el DIY, elige una lija de grano grueso o grano medio. Lija los bordes laterales de la puerta siguiendo siempre la dirección de las vetas de la madera. Aprovecha para rellenar imperfecciones con masilla.
  4. Limpia el polvo pasando un cepillo y un trapo ligeramente húmedo y vuelve a colocar la puerta en su lugar.

En pocas palabras

  • DIY: Una solución simple para lijar y arreglar puertas de madera hinchadas por la humedad ambiental.
  • Humedad: La madera es higroscópica y absorbe agua, causando deformación, trabas y debilitamiento de bisagras.
  • Proceso: Retirar la puerta, lijar los bordes con grano medio o grueso y limpiar antes de recolocarla.
Resumen generado por Thinkindot AI

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