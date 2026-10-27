DIY para lijar una puerta de madera que no cierra por la humedad

¿Por qué la humedad es un problema para las puertas?

La humedad es el principal enemigo de la madera. Este material es sensible a la humedad ambiental porque es higroscópico; esto quiere decir que actúa como una esponja que absorbe o libera agua de forma constante para equilibrarse con la temperatura y la humedad del aire.

La humedad es el peor enemigo de la madera.

Cuando esto pasa muy seguido o de manera constante por una humedad ambiental persistente, la madera se mantiene hinchada, se puede deformar, pierde ajuste, se debilitan las bisagras y se traba fácilmente. Con la lija se puede arreglar.

DIY paso a paso: cómo lijar una puerta de madera

Para lijar la puerta, vas a tener que retirarla del marco, a no ser que el problema solo esté en la parte que roza con el piso. En ese caso se puede limpiar pasando la lámina por debajo de la puerta.

Las lijas de grano grueso son ideales para estos trabajos.