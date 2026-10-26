Árbol limonero: por qué recomiendan frotar jabón blanco para la ropa en su tronco

Aunque a simple vista pueda parecer una receta extraña, esta solución casera combina economía, sostenibilidad y una eficacia comprobada a la hora de proteger la salud de, por ejemplo, el árbol limonero, un ejemplar popular y con presencia en muchos jardines.

Este truco es sumamente efectivo en el árbol limonero.

Para qué sirve el jabón blanco en el tronco del limonero

El limonero es una de las especies preferidas en las casas, pero también resulta sumamente atractiva para plagas traicioneras como la cochinilla algodonosa, los pulgones y la negrilla (un hongo negro con aspecto de hollín que se adhiere a la madera y las hojas).