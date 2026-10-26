Árbol limonero: por qué recomiendan frotar jabón blanco para la ropa en su tronco

Entre las técnicas más populares de la jardinería casera, existe una práctica ancestral que volvió a ganar fuerza entre los vecinos y amantes de la huerta urbana: el uso del jabón blanco en la corteza de los árboles.
Aunque a simple vista pueda parecer una receta extraña, esta solución casera combina economía, sostenibilidad y una eficacia comprobada a la hora de proteger la salud de, por ejemplo, el árbol limonero, un ejemplar popular y con presencia en muchos jardines.
Para qué sirve el jabón blanco en el tronco del limonero
El limonero es una de las especies preferidas en las casas, pero también resulta sumamente atractiva para plagas traicioneras como la cochinilla algodonosa, los pulgones y la negrilla (un hongo negro con aspecto de hollín que se adhiere a la madera y las hojas).
Ahí es donde entra en juego el tradicional pan de jabón blanco de lavar la ropa. Al frotar suavemente una mezcla jabonosa o el propio pan humedecido sobre la corteza, se consiguen tres beneficios fundamentales:
- Limpieza de poros: la superficie del árbol acumula tierra, hongos y secreciones pegajosas. El jabón disuelve esa capa y permite que la corteza respire adecuadamente.
- Acción insecticida y repelente: su composición degradante ablanda la capa protectora de los insectos blandos y destruye las larvas o huevos ocultos en las grietas del tronco.
- Barrera física contra las hormigas: las hormigas trepan por el tronco para "custodiar" a los pulgones. Al dejar la corteza limpia y libre de rastros pegajosos, se les corta el camino de ascenso.
Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente
Para evitar dañar la planta, los especialistas en jardinería recomiendan no abusar ni utilizar detergentes sintéticos o perfumados. El secreto está en elegir el jabón neutro tradicional (el clásico pan blanco de glicerina o pardo de lavar).
- Disolver ralladura de jabón blanco en agua tibia hasta lograr una solución jabonosa fluida, o humedecer directamente el pan.
- Con la ayuda de un cepillo de cerdas suaves o una esponja blanda, frotar con delicadeza el tronco desde la base hasta las primeras ramas.
- Pasar un trapo húmedo con agua limpia para retirar los excesos y la suciedad desprendida.
En pocas palabras
- Limpieza de poros: el jabón blanco disuelve suciedad y secreciones, permitiendo que la corteza del árbol respire mejor.
- Acción insecticida: su composición debilita y destruye insectos blandos, larvas y huevos en el tronco.
- Barrera física: elimina rastros pegajosos, impidiendo el ascenso de hormigas que cuidan a los pulgones.