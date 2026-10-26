Los jeans pasados de moda que juntan polvo en el fondo del armario tienen una ventaja enorme en comparación con otras prendas en desuso: al ser de una tela tan resistente y versátil, se pueden cortar para crear cosas nuevas. Para cualquier DIY que vayas a realizar, siempre hay que tener unas buenas tijeras de ropa, agujas, hilos, alfileres, regla y un tutorial.
Antes de tirar tus jeans viejos, mira estas ideas para darles una segunda vida
Los pantalones de jeans pueden pasar de moda, pero no por eso dejan de ser útiles. Te dejo un par de DIY para reutilizarlos
Una de las opciones más prácticas es convertir los jeans en bolsos o carteras, aprovechando incluso los bolsillos originales del pantalón. Usando una de las piernas del jeans abierta y descocida, se puede confeccionar una cartera con un molde de papel, cosiendo también las tiras de tela de jean.
También puedes reutilizar la tela de los jeans para hacer neceseres, cartucheras o accesorios para el pelo, como vinchas y scrunchies. Con los retazos pequeños y con un cierre elástico se puede coser todo lo anterior.
¿Preferís algo para tu casa? Los retazos de jeans sirven para confeccionar fundas de almohadones, organizadores de pared y hasta alfombras. Con pequeños cuadrados de diferentes colores de jeans se puede coser una funda de almohadón rústica y muy canchera. Usando felcos pequeños de jeans, es posible confeccionar una alfombra para el baño.
Y si quieres seguir usando la prenda de ropa, puedes transformarla en un short, una pollera o intervenirla con bordados y parches.
Cortando ambas piernas de los jeans se obtiene un short y, dependiendo de por dónde el corte, puedes ver unas bermudas. Para coser una falda, hay que descoser las piernas y unirlas de tal manera que queden formando una pollera larga de jean ideal para la época primaveral.