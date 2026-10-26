Antes de tirar tus jeans viejos, mira estas ideas para darles una segunda vida

¿Preferís algo para tu casa? Los retazos de jeans sirven para confeccionar fundas de almohadones, organizadores de pared y hasta alfombras. Con pequeños cuadrados de diferentes colores de jeans se puede coser una funda de almohadón rústica y muy canchera. Usando felcos pequeños de jeans, es posible confeccionar una alfombra para el baño.

Y si quieres seguir usando la prenda de ropa, puedes transformarla en un short, una pollera o intervenirla con bordados y parches.

Cortando ambas piernas de los jeans se obtiene un short y, dependiendo de por dónde el corte, puedes ver unas bermudas. Para coser una falda, hay que descoser las piernas y unirlas de tal manera que queden formando una pollera larga de jean ideal para la época primaveral.