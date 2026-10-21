¿Tomar leche recién ordeñada es más saludable?

Algunos aditivos, conservantes, procesos técnicos y procedimientos de cocción o refrigeración en la industria alimenticia no están pensados por capricho o para alterar el alimento de manera que deje de ser natural.

De hecho, hay técnicas que son necesarias para evitar problemas de contaminación e intoxicaciones alimentarias que pueden ir de leves a severas. La pasteurización de lácteos es uno de esos procesos ultranecesarios. La leche cruda, recién ordeñada, no es segura y no se debería consumir.