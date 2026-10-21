¿Sabías que comer papas verdes o con brotes puede provocar una intoxicación?

Como todo producto natural, sin conservantes y con un porcentaje de humedad, cuando pasa el tiempo, la papa se pone fea. Puede pudrirse, largar mal olor, se pone blanca o gomosa o se empieza a llenar de brotes. Este último punto es una señal de alerta, sobre todo si los brotes son muy largos y la cáscara tiene un tono verdoso.

Las papas producen una sustancia llamada solanina, tal y como lo indican revistas especializadas. La solanina es un glicoalcaloide tóxico que la planta genera al germinar. Es un mecanismo de defensa natural que la planta desarrolla para protegerse de plagas.