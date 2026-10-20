Pocos lo saben: cuál es el nombre del árbol de pomelo

Pomelero es el nombre popular con el que se conoce al árbol de pomelo.

El pomelero necesita buena exposición solar para crecer y producir frutos de calidad. Además, requiere un suelo fértil, con buen drenaje, que permita el desarrollo de las raíces sin acumulaciones excesivas de agua.

En los jardines y patios de Argentina, este árbol frutal puede cultivarse en regiones con condiciones climáticas adecuadas. Sin embargo, es importante protegerlo de las heladas intensas, especialmente durante sus primeras etapas de crecimiento.

Cómo cuidar el árbol de pomelo o pomelero

Octubre coincide con la primavera, una estación favorable para el desarrollo del pomelero. El aumento gradual de las temperaturas estimula la brotación y el crecimiento vegetativo, por lo que conviene adaptar las tareas de jardinería a las necesidades del árbol.

El riego es uno de los cuidados principales. Es recomendable mantener el suelo ligeramente húmedo, sin encharcarlo. La frecuencia depende de las lluvias, la temperatura y las características del terreno. Antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de la tierra.

Citrus × paradisi, nombre científico del árbol de pomelo.

También es importante revisar el estado de las hojas y los brotes para detectar posibles plagas, como pulgones y cochinillas. Una inspección periódica permite identificar los problemas a tiempo y elegir medidas de control adecuadas.

Durante este mes, el pomelero puede beneficiarse de un fertilizante formulado para cítricos, aplicado de acuerdo con las indicaciones del producto y las necesidades del suelo. Una nutrición equilibrada favorece el desarrollo de hojas, ramas y futuras flores.

Por último, es conveniente retirar las ramas secas y mantener despejada la zona alrededor del tronco. La poda intensa no es necesaria por rutina: es preferible realizar intervenciones moderadas cuando el árbol lo requiera. Con luz solar, riego equilibrado y cuidados preventivos, el pomelero puede crecer saludable y ofrecer una buena producción de pomelos.