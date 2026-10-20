Pocos lo saben: cuál es el nombre del árbol de pomelo

Entre los árboles frutales más populares en nuestro país, uno de los que se destaca es el que produce pomelos. Esta fruta cítrica es de las más deliciosas y versátiles, por lo que seguramente ya comiste varias durante esta temporada. Más allá de que sea un ejemplar conocido, pocos saben cuál es el nombre verdadero de esta planta, generando confusión. Por este motivo, a continuación te revelaré cómo se la conoce en Argentina y cómo se la conoce en la comunidad científica.
Cómo se llama el árbol de pomelo
Pomelero es el nombre popular que recibe este árbol, mientras que 'Citrus × paradisi' es su denominación científica. Se trata de un cítrico de follaje verde, que puede conservar sus hojas durante todo el año y desarrollar una copa amplia cuando crece en condiciones favorables.
Este árbol puede alcanzar varios metros de altura, dependiendo de la variedad, el clima y las condiciones del suelo. Sus hojas son verdes y brillantes, sus flores suelen ser blancas y aromáticas, y sus frutos se caracterizan por una cáscara relativamente gruesa y una pulpa que puede ser amarilla, rosada o rojiza.
El pomelero necesita buena exposición solar para crecer y producir frutos de calidad. Además, requiere un suelo fértil, con buen drenaje, que permita el desarrollo de las raíces sin acumulaciones excesivas de agua.
En los jardines y patios de Argentina, este árbol frutal puede cultivarse en regiones con condiciones climáticas adecuadas. Sin embargo, es importante protegerlo de las heladas intensas, especialmente durante sus primeras etapas de crecimiento.
Cómo cuidar el árbol de pomelo o pomelero
Octubre coincide con la primavera, una estación favorable para el desarrollo del pomelero. El aumento gradual de las temperaturas estimula la brotación y el crecimiento vegetativo, por lo que conviene adaptar las tareas de jardinería a las necesidades del árbol.
El riego es uno de los cuidados principales. Es recomendable mantener el suelo ligeramente húmedo, sin encharcarlo. La frecuencia depende de las lluvias, la temperatura y las características del terreno. Antes de volver a regar, conviene comprobar la humedad de la tierra.
También es importante revisar el estado de las hojas y los brotes para detectar posibles plagas, como pulgones y cochinillas. Una inspección periódica permite identificar los problemas a tiempo y elegir medidas de control adecuadas.
Durante este mes, el pomelero puede beneficiarse de un fertilizante formulado para cítricos, aplicado de acuerdo con las indicaciones del producto y las necesidades del suelo. Una nutrición equilibrada favorece el desarrollo de hojas, ramas y futuras flores.
Por último, es conveniente retirar las ramas secas y mantener despejada la zona alrededor del tronco. La poda intensa no es necesaria por rutina: es preferible realizar intervenciones moderadas cuando el árbol lo requiera. Con luz solar, riego equilibrado y cuidados preventivos, el pomelero puede crecer saludable y ofrecer una buena producción de pomelos.