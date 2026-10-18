3 rellenos para tortas fáciles y ricos que no fallan

Ahora, incorpora el chocolate derretido y bati por 2 minutos más hasta finalmente pasarlo a otro recipiente y que quede disponible para su uso.

El segundo relleno es crema oreo y vas a necesitar: crema de leche, chocolate blanco y 5 galletitas oreo procesadas (más trozos adicionales opcionales).

El modo de preparación es sencillo, lleva la crema de leche a fuego medio en un jarrito hasta que hierva, agrega el chocolate blanco en un recipiente aparte y ponele la crema mezclando hasta que el chocolate se derrita y quede todo integrado.

Torta Oreo.

Después de dejar enfriar el relleno en la heladera durante al menos dos horas, una vez bien fría, batí la preparación por 3 minutos con batidora y agregar las galletitas procesadas.

El último y no por eso menos rico es el relleno Tramontana. Para este caso vas a necesitar la base batida de crema de leche y chocolate blanco del relleno de crema Oreo, más dulce de leche y confites de cereales que tengan cobertura de chocolate.

Cuando la crema de leche con chocolate blanco este fría, agrega una buena cantidad de dulce de leche e integralo ligeramente con la preparación para lograr un efecto veteado. Por último agregar los confites de cereales para finalizar la mezcla.

Y así de fácil tenés tres rellenos para tus tortas: crema Bariloche, Tramontana y crema Oreo.