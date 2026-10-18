3 rellenos para tortas fáciles y ricos que no fallan

Las tortas no solo pueden disfrutarse en los cumpleaños, sino que hay recetas de pastelería que te salvan para cualquier momento de antojo o compromiso que tengas. En este caso, te enseñamos 3 rellenos nuevos que le ganan al típico para poder llevar la torta a un nivel de exquisitez extrema.
Lleva tus tortas a otro nivel con 3 rellenos nuevos: fáciles y ricos que no fallan
El primer relleno para una torta rica, fácil y diferente es con crema bariloche. Para ello vas a necesitar: chocolate, dulce de leche repostero y manteca a temperatura ambiente.
Una vez que tengas los ingredientes hay que colocar el chocolate en un recipiente apto para calor y llevarlo a derretir a baño María.En otro recipiente, poné el dulce de leche repostero junto con la manteca a temperatura ambiente y bati con la batidora eléctrica durante 2 minutos.
Ahora, incorpora el chocolate derretido y bati por 2 minutos más hasta finalmente pasarlo a otro recipiente y que quede disponible para su uso.
El segundo relleno es crema oreo y vas a necesitar: crema de leche, chocolate blanco y 5 galletitas oreo procesadas (más trozos adicionales opcionales).
El modo de preparación es sencillo, lleva la crema de leche a fuego medio en un jarrito hasta que hierva, agrega el chocolate blanco en un recipiente aparte y ponele la crema mezclando hasta que el chocolate se derrita y quede todo integrado.
Después de dejar enfriar el relleno en la heladera durante al menos dos horas, una vez bien fría, batí la preparación por 3 minutos con batidora y agregar las galletitas procesadas.
El último y no por eso menos rico es el relleno Tramontana. Para este caso vas a necesitar la base batida de crema de leche y chocolate blanco del relleno de crema Oreo, más dulce de leche y confites de cereales que tengan cobertura de chocolate.
Cuando la crema de leche con chocolate blanco este fría, agrega una buena cantidad de dulce de leche e integralo ligeramente con la preparación para lograr un efecto veteado. Por último agregar los confites de cereales para finalizar la mezcla.
Y así de fácil tenés tres rellenos para tus tortas: crema Bariloche, Tramontana y crema Oreo.
En pocas palabras
- Rellenos novedosos: tres recetas de pastelería para tortas que van más allá del dulce de leche y la crema.
- Opciones fáciles: se detallan preparaciones para crema Bariloche, crema Oreo y Tramontana.
- Sabores diferenciales: recetas que incluyen chocolate, galletitas y confites para tortas exquisitas.