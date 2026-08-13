Torta de yogur, la receta fácil y esponjosa para acompañar el mate

La torta de yogur es una de las recetas caseras más fáciles y elegidas para disfrutar durante el desayuno o la merienda. Su textura húmeda y esponjosa, junto con su sabor suave, la convierten en una preparación ideal para acompañar el mate.
El yogur es el ingrediente que le aporta una miga tierna y una humedad característica, además de un delicado sabor. Esta receta se puede preparar con yogur natural, de vainilla, limón o frutilla, según el gusto de cada familia.
Una de las grandes ventajas de esta torta es que necesita pocos ingredientes y se prepara en simples pasos. También permite sumar ralladura de limón o naranja, frutas, frutos secos o chips de chocolate para darle un toque diferente.
Entre las recetas dulces y caseras, la torta de yogur se destaca por ser económica, rendidora y perfecta para compartir. Si buscas una preparación sencilla para acompañar el mate, esta opción combina una miga suave, mucho sabor y una textura irresistible.
Receta para hacer la torta de yogur húmeda y esponjosa
Ingredientes:
- 3 huevos
- 3/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, c/n
- 1/2 taza de aceite
- 1/2 taza de yogur bebible (sabor a elección)
- 2 tazas de harina leudante
- Azúcar impalpable (opcional)
Cómo se hace la torta de yogur: la receta, paso a paso
- Primero, bate los huevos por unos minutos a temperatura ambiente. Luego, agrega el azúcar y sigue batiendo.
- A continuación, suma la esencia de vainilla y el aceite y continúa batiendo. Agrega el yogur y mezcla hasta que se integre bien.
- Ahora incorpora la harina tamizada en dos o tres tandas, mezclando con movimientos envolventes.
- Por último, coloca la mezcla en un molde engrasado y enharinado y cocina el la torta de yogur en el horno precalentado a 180° C por 1 hora. Estará listo cuando al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.
- Opcional: cuando se enfríe la torta, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima.
En pocas palabras
- Torta de yogur: La receta casera fácil y esponjosa ideal para acompañar el mate.
- Ingredientes clave: Yoghurt, harina leudante, huevos y azúcar, con opciones de personalización.
- Preparación simple: Mezcla de ingredientes líquidos y secos, horneado a 180°C por una hora.
Resumen generado por Thinkindot AI