Torta de yogur, la receta fácil y esponjosa para acompañar el mate

El yogur es el ingrediente que le aporta una miga tierna y una humedad característica, además de un delicado sabor. Esta receta se puede preparar con yogur natural, de vainilla, limón o frutilla, según el gusto de cada familia.

Una de las grandes ventajas de esta torta es que necesita pocos ingredientes y se prepara en simples pasos. También permite sumar ralladura de limón o naranja, frutas, frutos secos o chips de chocolate para darle un toque diferente.