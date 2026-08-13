Cómo hacer chimichurri casero exquisito: la receta fácil y rápida de preparar

Siempre es un buen momento para sacar ingredientes de la alacena de la cocina y preparar un buen chimichurri para ponerle a las comidas. Para que quede delicioso y realce el sabor de cualquier plato, lo recomendable es elaborar esta receta que se comparte a continuación.
El chimichurri es perfecto para acompañar un buen choripán, cualquier tipo de carne que se haga a la parrilla, ya sea de res, cerdo o pollo. Además, esta receta se adapta a la perfección si se saborea con pescados y verduras asadas.
La mezcla de hierbas y especias hacen de este chimichurri, una inmejorable oportunidad para regalarle una explosión de sabor al paladar.
Lo mejor es que esta receta, es que se hace con ingredientes que uno tiene en casa y un paso a paso para realizar no mucho tiempo antes de que se vaya a saborear un plato.
Para comenzar con la preparación del chimichurri, estos son los ingredientes que se van a necesitar para empezar con el paso a paso:
Receta de chimichurri casero, ingredientes
- Perejil fresco: es el corazón de la receta. Debe estar bien picado (a mano, nunca en procesadora para evitar que se oxide y se haga una pasta).
- Ajo: aporta el carácter. Dos o tres dientes suelen bastar para un frasco mediano.
- Ají molido: el responsable del "picorcito" justo.
- Orégano: preferentemente seco, para que su aroma sea más persistente.
- Vinagre y aceite: la proporción clásica es de 2 partes de aceite por 1 de vinagre. el vinagre de alcohol o de vino tinto son los más recomendados.
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- Mezclar en un recipiente el ají molido, orégano, sal y pimienta con un chorrito de agua tibia. Dejar reposar 5 minutos. Este paso es vital para que las especias secas suelten todo su sabor.
- Picar finamente el perejil y el ajo. Incorporar a la mezcla anterior.
- Agregar el vinagre y mezclar bien. Finalmente, verter el aceite.
- Un chimichurri recién hecho es rico, pero uno que descansó 24 a 48 horas en la heladera es una obra de arte. Los sabores necesitan conocerse y amigarse dentro del frasco.
En pocas palabras
- Chimichurri casero: Receta fácil y rápida con ingredientes seleccionados para potenciar el sabor de las comidas.
- Versatilidad: Ideal para carnes a la parrilla, choripán, pescados y verduras asadas.
- Preparación: Mezcla de perejil, ajo, ají molido, orégano, vinagre y aceite; reposo de 24-48 horas potencia el sabor.
Resumen generado por Thinkindot AI