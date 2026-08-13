Cómo hacer chimichurri casero exquisito: la receta fácil y rápida de preparar

El chimichurri es perfecto para acompañar un buen choripán, cualquier tipo de carne que se haga a la parrilla, ya sea de res, cerdo o pollo. Además, esta receta se adapta a la perfección si se saborea con pescados y verduras asadas.

La mezcla de hierbas y especias hacen de este chimichurri, una inmejorable oportunidad para regalarle una explosión de sabor al paladar.