Así se hace la mayonesa de ajo casera: la receta de textura cremosa y riquísima

No hay nada más rico que elaborar una deliciosa receta de mayonesa de ajo y poder consumirla para acompañar todo tipo de comidas. En esta oportunidad, esta preparación es perfecta para los que aman el ajo. Se hace con pocos ingredientes y un fácil paso a paso.
Lo mejor que tiene esta receta es que se elabora de una manera rápida y es ideal para salir del apuro cuando se quiere aprovechar para realizar el sabor de algunos platos.
Se puede acompañar y darles un sabor único a muchas comidas. Las papas fritas quedan espectaculares y todo sándwich que reciba una dosis de mayonesa de ajo, potenciará su sabor.
Esta preparación también queda imperdible con distintas carnes, de vaca y pollo, como así también les da un valor agregado a los tacos.
Para poder poner manos a la obra, se necesitan estos ingredientes para elaborar esta receta, que sale cremosa y con un aroma único.
Receta de mayonesa de ajo casera, ingredientes
Ingredientes
- 3 dientes de ajo
- 1/2 taza de leche fría
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de aceite de girasol
- Jugo de 1/2 limón
- Perejil picado
Receta de mayonesa de ajo casera, paso a paso
- Lo primer que se hace en la receta es pelar los dientes de ajo y llevar a una licuadora o vaso de un mixer. Agregar la leche junto con la sal y procesar hasta alcanzar una consistencia homogénea.
- Agregar de a poco el aceite en forma de hilo, a la vez que se va procesando. La meta es alcanzar una consistencia cremosa, con cuerpo definido.
- Sumar a la preparación el perejil picado.
- Revolver ligeramente y llevar a un nuevo envase, limpio y esterilizado.
- Para que la receta de la mayonesa de ajo casera alcance su mejor punto, es recomendable dejarla descansar al menos unos 20 minutos, para que todos los ingredientes se terminen de unir y desprendan sus aromas clásicos.
En pocas palabras
- Mayonesa de ajo casera: Receta fácil y rápida con pocos ingredientes para acompañar tus comidas.
- Ingredientes clave: Ajo, leche fría, sal, aceite de girasol, jugo de limón y perejil picado.
- Preparación rápida: Licuar ajos y leche, añadir aceite en hilo, incorporar perejil y reposar 20 minutos.
Resumen generado por Thinkindot AI