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Cómo hacer Pan de mono: la Receta esponjosa y dorada para comer con las manos

El pan de mono, una original receta de panadería, se elabora con bolitas de masa rebozadas en una mezcla de manteca, canela y azúcar glass

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Pan de mono, la receta original de panadería.

Pan de mono, la receta original de panadería.

El pan de mono, también llamado monkey bread, es una de las recetas de panadería más originales. Y no, no tiene forma de mono, de hecho su nombre suele confundir. Se trata de un pan dulce formado por bolitas rebozadas en una mezcla de manteca, canela y azúcar glass.

De esa manera, da como resultado un pan esponjoso por dentro y dorado por fuera que es ideal para comer con las manos, arrancando o pellizcando los trozos de masa uno por uno de forma similar a como un mono toma y come su alimento.

Receta para hacer Pan de mono o Monkey bread

Ingredientes:

Para la masa:

  • 600 g de harina de fuerza
  • 300 g de leche
  • 80 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 70 g de mantequilla
  • 8 g de levadura seca o 24 g de levadura fresca

Para el rebozado:

  • 320 g de azúcar moreno
  • 150 g de manteca derretida
  • 15 g de canela molida

Cómo preparar Pan de mono: la receta, paso a paso

  1. Primero, activa la levadura junto con el azúcar y la leche en un recipiente. Remueve hasta integrar todo y deja reposar por 10 minutos.
  2. A continuación, en un bol, añade la mitad de la mezcla anterior a la harina y mezcla un poco.
  3. Suma el huevo, sigue mezclando y agrega la otra parte de la mezcla. Integra bien con una cuchara.
  4. Luego, agrega la manteca y sigue mezclando hasta obtener una masa homogénea.
  5. Comienza a amasar con las manos por unos minutos y reserva en un bol hasta que aumente su volumen. Pasa la masa a la mesada y amasa durante cinco minutos.
  6. Después, deja descansar la masa por 10 minutos y vuelve a amasar otros cinco minutos hasta obtener una masa lisa.
  7. Engrasa un bol e introduce dentro la masa para que haga la primera fermentación, de dos horas.
  8. Luego, saca la masa y extiéndela en un cuadrado de unos 30 por 30 centímetros. Corta cuadrados pequeños y con cada uno de ellos arma una bola.
  9. Haz una mezcla con la manteca, el azúcar moreno y la canela. Reboza cada bolita del pan de mono en la mezcla.
  10. Ve depositando las bolitas dentro de un molde rociado con spray desmoldante y, cuando tengas todas las bolitas rebozadas, introdúcelas dentro de un molde tipo bundy y cubre con papel film transparente.
  11. Deja que fermente de nuevo durante aproximadamente una hora, mientras precalientas el horno a 180 grados y cocina durante 30 minutos. Saca y después de 5 minutos desmolda con cuidado, ya que el molde soltará algo de azúcar caramelizado.

Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la receta del pan de mono tradicional.

En pocas palabras

  • Pan de mono: Receta original de panadería con bolitas de masa rebozadas en manteca, canela y azúcar glass.
  • Preparación: Se forman bolitas de masa que se rebozan y hornean hasta obtener un pan esponjoso y dorado.
  • Consumo: Ideal para comer con las manos, desprendiendo trozos de forma individual.
Resumen generado por Thinkindot AI

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