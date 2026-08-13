Cómo hacer Pan de mono: la Receta esponjosa y dorada para comer con las manos

El pan de mono, también llamado monkey bread, es una de las recetas de panadería más originales. Y no, no tiene forma de mono, de hecho su nombre suele confundir. Se trata de un pan dulce formado por bolitas rebozadas en una mezcla de manteca, canela y azúcar glass.
De esa manera, da como resultado un pan esponjoso por dentro y dorado por fuera que es ideal para comer con las manos, arrancando o pellizcando los trozos de masa uno por uno de forma similar a como un mono toma y come su alimento.
Receta para hacer Pan de mono o Monkey bread
Ingredientes:
Para la masa:
- 600 g de harina de fuerza
- 300 g de leche
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 70 g de mantequilla
- 8 g de levadura seca o 24 g de levadura fresca
Para el rebozado:
- 320 g de azúcar moreno
- 150 g de manteca derretida
- 15 g de canela molida
Cómo preparar Pan de mono: la receta, paso a paso
- Primero, activa la levadura junto con el azúcar y la leche en un recipiente. Remueve hasta integrar todo y deja reposar por 10 minutos.
- A continuación, en un bol, añade la mitad de la mezcla anterior a la harina y mezcla un poco.
- Suma el huevo, sigue mezclando y agrega la otra parte de la mezcla. Integra bien con una cuchara.
- Luego, agrega la manteca y sigue mezclando hasta obtener una masa homogénea.
- Comienza a amasar con las manos por unos minutos y reserva en un bol hasta que aumente su volumen. Pasa la masa a la mesada y amasa durante cinco minutos.
- Después, deja descansar la masa por 10 minutos y vuelve a amasar otros cinco minutos hasta obtener una masa lisa.
- Engrasa un bol e introduce dentro la masa para que haga la primera fermentación, de dos horas.
- Luego, saca la masa y extiéndela en un cuadrado de unos 30 por 30 centímetros. Corta cuadrados pequeños y con cada uno de ellos arma una bola.
- Haz una mezcla con la manteca, el azúcar moreno y la canela. Reboza cada bolita del pan de mono en la mezcla.
- Ve depositando las bolitas dentro de un molde rociado con spray desmoldante y, cuando tengas todas las bolitas rebozadas, introdúcelas dentro de un molde tipo bundy y cubre con papel film transparente.
- Deja que fermente de nuevo durante aproximadamente una hora, mientras precalientas el horno a 180 grados y cocina durante 30 minutos. Saca y después de 5 minutos desmolda con cuidado, ya que el molde soltará algo de azúcar caramelizado.
Listo, ya tienes todos los ingredientes y pasos para preparar la receta del pan de mono tradicional.
En pocas palabras
- Pan de mono: Receta original de panadería con bolitas de masa rebozadas en manteca, canela y azúcar glass.
- Preparación: Se forman bolitas de masa que se rebozan y hornean hasta obtener un pan esponjoso y dorado.
- Consumo: Ideal para comer con las manos, desprendiendo trozos de forma individual.
Resumen generado por Thinkindot AI