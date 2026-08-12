Perdió 25 hectáreas de cultivos en agricultura tras aplicar una receta de pesticidas creada por una tecnología

Después de ver el resultado, volvió a consultar a la misma aplicación. Esta vez, el sistema señaló al fomesafen como una posible causa del daño. Ese herbicida se utiliza para controlar malezas de hoja ancha en determinados cultivos, pero el sésamo también es una planta de hoja ancha. La selección del producto, su dosis y el cultivo específico son, por eso, factores fundamentales para evitar daños.

Un error que se podría haber evitado

No existe una investigación independiente que haya demostrado que el fomesafen, por sí solo, provocó la pérdida completa del cultivo. La aplicación, además, tenía un aviso general que advertía que la información generada por IA podía ser incorrecta y debía verificarse. Wu no habría consultado a un técnico agrícola antes de aplicar la mezcla y, cuando descubrió el problema, el producto ya había sido distribuido sobre toda la superficie.

El agricultor perdió al menos 150.000 yuanes (aproximadamente $21.000 dólares según el cálculo personal del agricultor). Los técnicos señalaron que, incluso en los cultivos donde el fomesafen es seguro, debe aplicarse con precisión localizada en los parches de maleza, nunca masivamente en toda la superficie a través de un dron.