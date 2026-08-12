Durante más de un año, un poco experto en agricultura de china recurrió a una aplicación de inteligencia artificial para resolver problemas de su campo. Preguntaba por fertilizantes, pesticidas y formas de combatir plagas. Al principio desconfiaba de la tecnología, pero varias respuestas que consideró útiles hicieron que empezara a confiar en ella.
Perdió 25 hectáreas de cultivos en agricultura tras aplicar una receta de pesticidas creada por una tecnología
La aplicación de IA recomendó un cóctel de pesticidas que acabó con 10 hectáreas de sésamo y generó una pérdida millonaria
El hombre, identificado como Wu, tiene 67 años y vive en Chuzhou, en la provincia china de Anhui. El 10 de julio de 2026 consultó a la aplicación qué podía utilizar para combatir las malezas y las plagas de su cultivo de sésamo.
Pusó a trabajar la IA en su campo y cometió un error sin vuelta atrás
La IA generó un plan para tratar unas 150 mu, una superficie equivalente a aproximadamente 10 hectáreas o 24,7 acres. La recomendación incluía los herbicidas haloxyfop-P-methyl y fomesafen, además de los insecticidas thiamethoxam y emamectin benzoate. Wu siguió las instrucciones y utilizó un dron para pulverizar la mezcla sobre todo el campo. Al día siguiente, encontró las plantas de sésamo marchitas y muertas. Según su propio cálculo, la pérdida económica rondó los 150.000 yuanes.
Después de ver el resultado, volvió a consultar a la misma aplicación. Esta vez, el sistema señaló al fomesafen como una posible causa del daño. Ese herbicida se utiliza para controlar malezas de hoja ancha en determinados cultivos, pero el sésamo también es una planta de hoja ancha. La selección del producto, su dosis y el cultivo específico son, por eso, factores fundamentales para evitar daños.
Un error que se podría haber evitado
No existe una investigación independiente que haya demostrado que el fomesafen, por sí solo, provocó la pérdida completa del cultivo. La aplicación, además, tenía un aviso general que advertía que la información generada por IA podía ser incorrecta y debía verificarse. Wu no habría consultado a un técnico agrícola antes de aplicar la mezcla y, cuando descubrió el problema, el producto ya había sido distribuido sobre toda la superficie.
El agricultor perdió al menos 150.000 yuanes (aproximadamente $21.000 dólares según el cálculo personal del agricultor). Los técnicos señalaron que, incluso en los cultivos donde el fomesafen es seguro, debe aplicarse con precisión localizada en los parches de maleza, nunca masivamente en toda la superficie a través de un dron.
En pocas palabras
- Agricultura: Un agricultor chino perdió 25 hectáreas de sésamo por seguir las indicaciones de una IA.
- Tecnología: La aplicación de inteligencia artificial recomendó un herbicida que dañó el cultivo.
- Consecuencias: El agricultor no verificó la información de la IA y el daño fue irreversible.