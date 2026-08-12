Madera, metal o plástico: cuál es la mejor tabla para cortar carne y qué recomiendan los expertos

La vieja y querida tabla de madera, siempre una aliada en la cocina. Imagen ilustrativa.

Madera o plástico: qué ventajas tiene cada tabla

El plástico resulta especialmente práctico en la cocina. Es económico, liviano y fácil de limpiar, y muchas tablas pueden colocarse en el lavavajillas. Por eso, es una alternativa cómoda para manipular carnes crudas.

Sin embargo, tiene un punto débil: el desgaste. Los cortes del cuchillo pueden formar surcos cada vez más profundos en la superficie. Cuando esos daños son importantes, pueden quedar restos de alimentos atrapados y lo recomendable es reemplazar la tabla.

Las tablas de plástico, otras aliadas del hogar. Imagen ilustrativa.

El metal, en cambio, ofrece resistencia y una limpieza sencilla, pero puede deteriorar rápidamente el filo de los cuchillos. Por esa razón, no suele ser la primera elección para cortar carne de manera cotidiana y se reserva principalmente para determinadas tareas.

Más allá del material, la higiene es fundamental para evitar la contaminación cruzada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda utilizar, cuando sea posible, una tabla diferente para carnes, aves y pescados crudos y otra para frutas y verduras.

Por otra parte, también aconseja lavar las tablas, cuchillos y demás utensilios con agua caliente y detergente después de manipular alimentos crudos.

Manipular carne requiere sus cuidados y especial atención. Imagen ilustrativa.

En definitiva, la madera ofrece una combinación de durabilidad y menor desgaste del filo, mientras que el plástico se destaca por su practicidad y facilidad de limpieza. El metal es resistente, pero menos conveniente para el uso diario con cuchillos.

En cualquier caso, más importante que elegir un material determinado es mantener la tabla limpia, seca y en buenas condiciones, y cambiarla cuando presente un deterioro significativo.