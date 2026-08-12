Madera, metal o plástico: cuál es la mejor tabla para cortar carne y qué recomiendan los expertos

Elegir una tabla para cortar carne puede parecer un detalle menor, pero el material influye tanto en la higiene como en la vida útil de los cuchillos. Las opciones más habituales son madera y plástico, mientras que el metal queda reservado para usos más específicos.
En cuanto a las tablas de madera, hay que destacar su resistencia y durabilidad. Además, generan un menor desgaste del filo de los cuchillos. Entre las variedades más utilizadas aparecen el bambú, el arce y el haya.
Pero atención: su principal desventaja es que requieren más cuidados. Después de cada uso deben lavarse y secarse correctamente y, de manera periódica, conviene aceitar la superficie para evitar que se reseque o se formen grietas.
Madera o plástico: qué ventajas tiene cada tabla
El plástico resulta especialmente práctico en la cocina. Es económico, liviano y fácil de limpiar, y muchas tablas pueden colocarse en el lavavajillas. Por eso, es una alternativa cómoda para manipular carnes crudas.
Sin embargo, tiene un punto débil: el desgaste. Los cortes del cuchillo pueden formar surcos cada vez más profundos en la superficie. Cuando esos daños son importantes, pueden quedar restos de alimentos atrapados y lo recomendable es reemplazar la tabla.
El metal, en cambio, ofrece resistencia y una limpieza sencilla, pero puede deteriorar rápidamente el filo de los cuchillos. Por esa razón, no suele ser la primera elección para cortar carne de manera cotidiana y se reserva principalmente para determinadas tareas.
Más allá del material, la higiene es fundamental para evitar la contaminación cruzada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda utilizar, cuando sea posible, una tabla diferente para carnes, aves y pescados crudos y otra para frutas y verduras.
Por otra parte, también aconseja lavar las tablas, cuchillos y demás utensilios con agua caliente y detergente después de manipular alimentos crudos.
En definitiva, la madera ofrece una combinación de durabilidad y menor desgaste del filo, mientras que el plástico se destaca por su practicidad y facilidad de limpieza. El metal es resistente, pero menos conveniente para el uso diario con cuchillos.
En cualquier caso, más importante que elegir un material determinado es mantener la tabla limpia, seca y en buenas condiciones, y cambiarla cuando presente un deterioro significativo.
En pocas palabras
- Tablas de corte: la elección entre madera y plástico depende del uso, higiene y cuidado del cuchillo.
- Ventajas: la madera es duradera y cuida el filo; el plástico es práctico y fácil de limpiar.
- Recomendación clave: mantener siempre la tabla limpia, seca y en buen estado para garantizar la seguridad alimentaria.