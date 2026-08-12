Cómo hacer lomo al trapo: la receta que no muchos se animan a hacer y la carne sale hecha una manteca

Para los que le gusta innovar en la parrilla y no tienen problemas de buscar alternativas en el asado, deberían animarse a probar la receta de lomo al trapo, una preparación casera y ancestral que vale la meno cada minuto empleado.
En esta oportunidad, para cocinar la carne no será necesario usar la parrilla, ya que se utilizará el calor directo del fuego y las brasas.
Envuelto en un trapo y protegido de una costra de sal, esta receta tiene garantizado para quien la elabore, una carne tierna y jugosa, que se desarma en la boca.
Para comenzar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hacen falta:
Receta de lomo al trapo rústico
- 1 lomo entero.
- 2 kilos de sal gruesa.
- 1 trapo de algodón (100% puro). Un lienzo limpio o un repasador viejo de algodón son ideales.
- Hilo de algodón (tipo choricero).
- Vino tinto (o agua).
- Especias a gusto: romero fresco, tomillo, pimienta negra molida, orégano o ajo en polvo.
Receta de lomo al trapo, paso a paso
- El primer gran secreto de la receta es humedecer el trapo. Sumergir en agua, pero si se le quiere dar un toque extra de color y aroma, empapar en vino. Luego, estirar bien sobre la mesada.
- Sobre el trapo estirado, hacer una capa uniforme de sal gruesa de aproximadamente un centímetro de espesor. Esta cama debe tener el tamaño suficiente para envolver todo el lomo.
- Espolvorear las especias elegidas sobre la sal. Luego, colocar el lomo en uno de los extremos de la cama de sal. No se le pone sal a la carne directamente, ya que absorberá la cantidad justa y necesaria de la costra durante la cocción.
- Enrollar el lomo junto con el trapo y la sal, asegurándote de que la carne quede completamente cubierta por la sal gruesa (no debe tocar la tela directamente). Una vez que tengas un cilindro apretado, atar firmemente con el hilo choricero, como si fuera un matambre.
- Hacer un buen hueco en las brasas (tienen que estar bien rojas, sin llama) y tirar el paquete directamente al fuego. Cubrir un poco con más brasas por los costados.
- La paciencia es clave. El tiempo dependerá del grosor del lomo y de cómo te guste la carne: jugoso (15 a 18 minutos por lado). A punto: (20 a 25 minutos por lado). Bien cocido: (30 minutos por lado).
- El trapo se quemará y se pondrá negro. Y es exactamente lo que tiene que pasar.
- Sacar el bloque carbonizado de las brasas y dejar reposar sobre una tabla durante 5 a 10 minutos. Este paso es crucial para que los jugos se redistribuyan. Con un cuchillo, golpear la costra dura de sal (que ahora será como un yeso) para romperla. Retirar los restos de sal y tela.
- Al cortar la primera rodaja, te vas a encontrar con un lomo de un color rosado perfecto, rodeado por un sutil sabor ahumado y una textura como si fuera una manteca.
En pocas palabras
- Receta casera: Lomo al trapo, una alternativa ancestral para cocinar carne al calor directo del fuego y brasas.
- Ingredientes clave: Lomo entero, sal gruesa, un trapo de algodón y especias, forman parte de los ingredientes básicos.
- Cocción y resultado: Envuelto en sal y tela, se cocina en brasas logrando una carne tierna y jugosa que se desarma en la boca.
Resumen generado por Thinkindot AI