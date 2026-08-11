Receta de arroz con leche tradicional

Esta preparación combina ingredientes simples como arroz, leche, azúcar y canela para lograr un resultado suave y reconfortante. Además, las cáscaras de naranja o limón aportan un aroma especial que recuerda a las recetas de las abuelas.

Aunque existen diferentes versiones del arroz con leche, la receta tradicional se caracteriza por una cocción lenta que permite que el arroz absorba la leche y adquiera una textura cremosa. Se puede servir tibio o frío y terminar con un poco de canela en polvo.