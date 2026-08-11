¿De qué manera los gorgojos ingresan en el paquete de arroz y cómo evitarlo?

Estos insectos se alimentan principalmente de cereales, arroz, harina, fideos, legumbres y polenta. En su tamaño adulto suelen medir entre 3 y 5 milímetros, aunque en los alimentos los solemos encontrar de tamaño pequeño o en forma de larva.

Los gorgojos se alimentan de cerales, arroz y legumbres.

Su presencia en los alimentos se vincula muchas veces a contaminación en la cocina, falta de limpieza o suciedad en los mercados. Lo cierto es que el desarrollo de los gogojos tiene lugar mucho antes en el proceso de extracción de la materia prima y es justamente esto lo que comienza a responder por qué aparecen en envases sellados.

¿Cómo llegan los gorgojos al arroz o los alimentos cerrados?

Los gorgojos no se meten en el paquete de arroz, no perforan el plástico ni entran por pequeños orificios. Estos insectos llegan al alimento mucho antes.

En el campo, previo a la cosecha, o en la fábrica antes del envasado, si existe presencia de gogojos hembra, seguramente el arroz se vea afectado.

Las hembras utilizan su trompa para realizar un hueco minúsculo en el grano de arroz, luego colocan el huevo y sellan el grano con una sustancia especial que camufla el orificio y protege al huevo.

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La larva crece dentro del grano de arroz, que puede ya estar en el paquete, y se alimenta del grano hasta salir, ya convertida en un gogojo adulto.

Para evitar el desarrollo de los gorgojos y prevenir, se recomienda congelar el arroz crudo durante 45 horas para matar cualquier larva oculta y guardar siempre los alimentos en la despensa en un envase con cierre hermético.

Por seguridad, se recomienda no consumir alimentos con gorgojos. No son tóxicos, pero bajan los nutrientes de los productos.