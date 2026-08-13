Receta de Zapallitos rellenos a la olla

A diferencia de los zapallitos rellenos al horno, esta receta se cocina lentamente en una olla, lo que permite que todos los ingredientes se integren y concentren sus sabores. El resultado es un plato casero, abundante y nutritivo, de esos que recuerdan a las clásicas comidas de la abuela.

Para preparar esta receta solo se necesitan ingredientes sencillos y económicos. El zapallo se ahueca y se rellena con una mezcla de carne, arroz y verduras, mientras que la salsa de tomate aporta humedad y sabor durante la cocción.