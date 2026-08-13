Los zapallitos rellenos a la olla son una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y una opción ideal para disfrutar durante los días frescos. Se preparan con zapallo redondo o zucchini, carne picada, arroz, cebolla y una sabrosa salsa de tomate.
A diferencia de los zapallitos rellenos al horno, esta receta se cocina lentamente en una olla, lo que permite que todos los ingredientes se integren y concentren sus sabores. El resultado es un plato casero, abundante y nutritivo, de esos que recuerdan a las clásicas comidas de la abuela.
Para preparar esta receta solo se necesitan ingredientes sencillos y económicos. El zapallo se ahueca y se rellena con una mezcla de carne, arroz y verduras, mientras que la salsa de tomate aporta humedad y sabor durante la cocción.
Los zapallitos rellenos a la olla son perfectos para un almuerzo o una cena familiar. Una preparación tradicional, rendidora y llena de sabor que demuestra que las recetas de siempre siguen siendo irresistibles.
Receta para hacer Zapallitos rellenos a la olla
Ingredientes:
- 3 zapallitos redondos o zucchinis
- 500 g de carne molida
- 1 cebolla
- 1 tomate
- Puré de tomate
- 3 puñados arroz
- Sal
- Condimentos: pimentón y comino (opcional)
Cómo preparar la receta de Zapallitos rellenos a la olla
- Primero, lava los zapallitos redondos y hazles un pequeño corte en la parte superior. Sácale las semillas y parte de la pulpa y reserva.
- En un bol aparte, coloca la carne molida junto con el arroz, sal, comino y pimentón. Mezcla bien y rellena los zapallos con la preparación.
- En una olla grande, coloca la mitad del puré de tomate, la cebolla picada y el tromate en trocitos. Agrega las semillas y la pulpa que reservaste y si sobró carne molida también.
- A continuación, coloca los zapallitos en la olla y lleva al fuego. Ve agregando agua caliente y deja cocinar.
- Para finalizar, unos minutos antes de que los zapallitos estén cocidos, agrega 2 puñados pequeños de arroz. Cuando éste esté tierno, apaga el fuego y sirve.
En pocas palabras
- Zapallitos rellenos: Receta tradicional argentina para días frescos, cocinada en olla.
- Preparación: Zapallo ahuecado relleno de carne, arroz y verduras, cocido en salsa de tomate.
- Resultado: Plato casero, abundante y nutritivo, ideal para almuerzos o cenas familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI