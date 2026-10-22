DIY: cómo lavar, doblar y guardar los acolchados para el próximo invierno

Los acolchados, colchas, frazadas y mantas que ya no vamos a usar se tienen que guardar y lavar perfectamente para evitar el deterioro y los malos olores. Un DIY de ropa de cama puede servir para realizar una buena limpieza de los acolchados de invierno y un truco posterior puede servir para almacenarlos de manera que no ocupen espacio.
Los acolchados o colchas de invierno se llenan de mugre, sobre todo si son de colores claros o si no se limpian durante los meses de frío. Polvo, ácaros, pelos, manchas de roce o comida se tienen que eliminar completamente antes de guardarlos en la parte alta del armario.
DIY paso a paso para lavar los acolchados cuando finaliza el invierno
Un DIY o truco "hazlo tú mismo" puede ser muy útil para limpiar, arreglar y diseñar ropa o ropa de cama. Siempre hay que tener trucos de costurera principiante para resolver pequeños problemas de telas.
Para lavar un acolchado en casa, hay que contar con un lavarropas con buena capacidad para no romper ni forzar la máquina.
Antes de lavarlo, hay que hacer una limpieza visual e inspección para revisar que no tenga costuras rotas, hilos sueltos, pelusa superficial, pelos o tierra.
Coloca el acolchado solo en el tambor, sin agregar otro tipo de ropa, y utiliza un detergente líquido en cantidad moderada para que no se acumulen muchos restos de jabón en la tela. No hay que usar suavizante, menos si la colcha es de plumas.
Elige un ciclo de lavado suave con un centrifugado también suave. El secado siempre hay que hacerlo al aire, extendido sobre una superficie horizontal.
Para lavar el acolchado a mano, lo mejor es hacerlo en un balde grande con detergente de ropa delicada y enjuagando con agua limpia varias veces. Sea cual sea el DIY que uses, hay que evitar daños en el lavarropas y productos muy dañinos.
Truco para guardar los acolchados: no ocupan espacio y no juntan olor
Las colchas van a pasar muchos meses en el armario hasta el próximo invierno. Para guardarlas no basta con lavarlas.
Una vez que están secos, se pueden colocar en bolsas al vacío para acolchados para extraer el aire y ahorrar espacio. Guarda siempre la ropa de cama en cajones secos, con un sobre de gel de sílice.
En pocas palabras
- Cuidado invernal: Se debe lavar y guardar correctamente la ropa de cama, como acolchados, para evitar deterioro y malos olores.
- Lavado de acolchados: Inspeccionar, usar detergente líquido moderado sin suavizante y ciclo suave con centrifugado bajo; secar al aire.
- Almacenamiento: Una vez secos, usar bolsas al vacío para ahorrar espacio y guardar en cajones secos con gel de sílice.