Un poderoso abrillantador de pisos que se puede fabricar con un truco y dos ingredientes

¿Con qué ingrediente se puede fabricar un abrillantador de pisos?

Dos ingredientes bastan para crear este poderoso abrillantador casero: vinagre y suavizante de ropa. El vinagre blanco o de limpieza es mucho más concentrado y potente que el clásico vinagre de alimentos. Se fabrica por destilación y se usa solo para limpiar, siempre diluido con agua.

En el caso de los pisos, el vinagre ayuda a remover manchas, pegotes, sarro y mugre muy adherida, aunque no es un desinfectante efectivo. Puede quitar algunos tipos de hongos, pero siempre se tiene que realizar una limpieza previa con productos de pisos químicos.

Estos dos ingredientes son seguros y fáciles de conseguir.

El suavizante de ropa es una especie de detergente que deja en la ropa una fina capa protectora al finalizar el lavado. Se puede usar en otros trucos en casa. No desinfecta los pisos, proporciona un rico olor, brillo y funciona como antiestático para las pelusas, los pelos y el polvo.

Truco paso a paso: cómo fabricar un abrillantador de pisos casero

Para preparar este abrillantador de pisos, hay que colocar en un balde limpio agua tibia hasta la mitad o un poco más. Agrega dos tazas de vinagre y dos tapitas de suavizante y mezcla bien usando el lampazo o mopa con el que vas a limpiar los pisos.

Los pisos quedan brillantes y con rico olor.

Una vez que la mezcla está lista, hay que trapear los pisos bien y dejar que se sequen completamente. Es un truco seguro, no tóxico y muy efectivo para mantener la casa impecable.