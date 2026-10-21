Un poderoso abrillantador de pisos que se puede fabricar con un truco y dos ingredientes

Mantener los pisos de la casa siempre limpios no es fácil, ya que caminamos por ellos todo el día, con diferentes calzados, y cae mugre de todo tipo. También se ensucia por las mascotas que dejan pelos, por sustancias o alimentos y cualquier cosa que venga pegada en las zapatillas desde el exterior.
Un abrillantador de pisos se puede fabricar de manera casera usando un par de ingredientes, un truco y un poco de tiempo. El brillo es importante, pero también la limpieza y desinfección; por eso un abrillantador puede complementar una buena limpieza.
Para baldosas y pisos de azulejos opacos y con pegotes, se puede usar este truco. Sin embargo, si los pisos son de madera y tienen alguna cubierta protectora, hay que evitar trucos que puedan dañar el material y usar solo limpiadores aptos para pisos de madera.
¿Con qué ingrediente se puede fabricar un abrillantador de pisos?
Dos ingredientes bastan para crear este poderoso abrillantador casero: vinagre y suavizante de ropa. El vinagre blanco o de limpieza es mucho más concentrado y potente que el clásico vinagre de alimentos. Se fabrica por destilación y se usa solo para limpiar, siempre diluido con agua.
En el caso de los pisos, el vinagre ayuda a remover manchas, pegotes, sarro y mugre muy adherida, aunque no es un desinfectante efectivo. Puede quitar algunos tipos de hongos, pero siempre se tiene que realizar una limpieza previa con productos de pisos químicos.
El suavizante de ropa es una especie de detergente que deja en la ropa una fina capa protectora al finalizar el lavado. Se puede usar en otros trucos en casa. No desinfecta los pisos, proporciona un rico olor, brillo y funciona como antiestático para las pelusas, los pelos y el polvo.
Truco paso a paso: cómo fabricar un abrillantador de pisos casero
Para preparar este abrillantador de pisos, hay que colocar en un balde limpio agua tibia hasta la mitad o un poco más. Agrega dos tazas de vinagre y dos tapitas de suavizante y mezcla bien usando el lampazo o mopa con el que vas a limpiar los pisos.
Una vez que la mezcla está lista, hay que trapear los pisos bien y dejar que se sequen completamente. Es un truco seguro, no tóxico y muy efectivo para mantener la casa impecable.
En pocas palabras
- Abrillantador casero: Se puede fabricar con vinagre y suavizante de ropa para pisos de baldosa o azulejo.
- Ingredientes y función: El vinagre remueve manchas y el suavizante aporta brillo y aroma.
- Preparación: Mezclar agua tibia, dos tazas de vinagre y dos tapitas de suavizante para trapear.