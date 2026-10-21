La tormenta en Mendoza dejó 23 viviendas anegadas, derrumbes de techos y problemas eléctricos

La tormenta que afectó a Mendoza este martes 20 de octubre dejó 23 viviendas anegadas en 6 departamentos, además de derrumbes de techos y paredes, caída de postes y problemas eléctricos. El balance de la Dirección Provincial de Defensa Civil registró 63 novedades hasta las 7 de este miércoles 21.
Guaymallén concentró la mayor cantidad de reportes, con 17, seguido por Godoy Cruz, con 11, y Tupungato, con 10. En San Rafael, las crecidas dejaron intransitable la calle Los Álamos, según el mismo relevamiento.
Las viviendas anegadas por la tormenta en Mendoza
Los anegamientos en viviendas se distribuyeron entre Guaymallén, con 8; Malargüe, con 5; Godoy Cruz, con 4; y Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, con 2 cada uno.
A esos casos se sumaron 17 reportes por filtraciones: 10 en techos de Tupungato, 5 en Godoy Cruz y 2 en Guaymallén.
El parte también consignó 2 derrumbes de techo en Tunuyán y 2 derrumbes de pared en Las Heras.
Guaymallén concentró la mayor cantidad de reportes
Además de las 8 viviendas anegadas y las 2 filtraciones, en Guaymallén se registraron 3 desbordes cloacales, 2 ramas caídas, 1 reporte por cables con tensión y 1 luminaria quemada. Esos incidentes completaron las 17 novedades del departamento.
En Godoy Cruz, el balance incluyó 2 postes caídos, junto con las filtraciones y los anegamientos. Las Heras sumó 1 rama caída y 1 poste caído a los derrumbes de paredes y las viviendas afectadas por el agua.
Los problemas eléctricos también aparecieron en Ciudad, con 2 postes en corto, y en Luján de Cuyo, con 1. En Maipú se informó la caída de 1 poste.
Árboles caídos en San Martín y una calle intransitable en San Rafael
En el este provincial, San Martín registró 3 árboles caídos. En el sur, además de las 5 viviendas anegadas en Malargüe, el reporte señaló que la calle Los Álamos, en San Rafael, estaba intransitable por las crecidas al momento del relevamiento.
Lavalle, San Carlos, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y General Alvear figuraron sin novedades en el parte.
Al cierre del informe, la Dirección Provincial de Defensa Civil mantenía el monitoreo de la situación meteorológica.
En pocas palabras
- Tormenta en Mendoza: se registraron 23 viviendas anegadas, derrumbes de techos y problemas eléctricos en 6 departamentos.
- Reportes por Departamento: Guaymallén concentró la mayor cantidad de novedades (17), seguido por Godoy Cruz (11) y Tupungato (10).
- Daños Adicionales: se informaron filtraciones en techos, desbordes cloacales, postes y árboles caídos, además de una calle intransitable en San Rafael.