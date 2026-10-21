La tormenta en Mendoza dejó 23 viviendas anegadas, derrumbes de techos y problemas eléctricos

A esos casos se sumaron 17 reportes por filtraciones: 10 en techos de Tupungato, 5 en Godoy Cruz y 2 en Guaymallén.

El parte también consignó 2 derrumbes de techo en Tunuyán y 2 derrumbes de pared en Las Heras.

Guaymallén concentró la mayor cantidad de reportes

Además de las 8 viviendas anegadas y las 2 filtraciones, en Guaymallén se registraron 3 desbordes cloacales, 2 ramas caídas, 1 reporte por cables con tensión y 1 luminaria quemada. Esos incidentes completaron las 17 novedades del departamento.

En Godoy Cruz, el balance incluyó 2 postes caídos, junto con las filtraciones y los anegamientos. Las Heras sumó 1 rama caída y 1 poste caído a los derrumbes de paredes y las viviendas afectadas por el agua.

Los problemas eléctricos también aparecieron en Ciudad, con 2 postes en corto, y en Luján de Cuyo, con 1. En Maipú se informó la caída de 1 poste.

Árboles caídos en San Martín y una calle intransitable en San Rafael

En el este provincial, San Martín registró 3 árboles caídos. En el sur, además de las 5 viviendas anegadas en Malargüe, el reporte señaló que la calle Los Álamos, en San Rafael, estaba intransitable por las crecidas al momento del relevamiento.

Lavalle, San Carlos, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz y General Alvear figuraron sin novedades en el parte.

Al cierre del informe, la Dirección Provincial de Defensa Civil mantenía el monitoreo de la situación meteorológica.