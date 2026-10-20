Estamos atravesando las primeras semanas de El Niño y las lluvias ya se convirtieron en una constante que prometen decir presente durante algunos meses más. Por este motivo, una de las tareas que no podemos postergar es impermeabilizar el techo para sellar las goteras y evitar que el agua ingrese a la vivienda.
Cómo hacer un impermeabilizante casero, sellar las goteras del techo y prevenir la humedad dentro de casa en pocos pasos
Si en tu techo tenés goteras y el agua de lluvia se filtra hacia el interior de la vivienda, aplicá este impermeabilizante casero en las pequeñas grietas
Paso a paso: así podés hacer un barato impermeabilizante para el techo
Las filtraciones y goteras son una amenaza constante para la estructura del hogar. Repará las grietas a tiempo sin afectar tu presupuesto utilizando este impermeabilizante casero de 3 ingredientes, una solución económica, densa y resistente para proteger techos durante las temporadas de lluvia intensa.
Para preparar este sellador de alta adherencia necesitas tres materiales fáciles de conseguir en cualquier ferretería:
- Pegazulejo o adhesivo para pisos: otorga espesor y fijación
- Cemento blanco: aporta dureza y resistencia a la intemperie
- Sellador acrílico o vinílico para concreto: actúa como ligante e impermeabilizante
Preparación y aplicación
- En un balde grande, combiná los ingredientes con agua hasta lograr una pasta homogénea y espesa. Su densidad permite cubrir porosidades y pequeñas fisuras con mayor eficacia que una pintura convencional
- Para aplicar, primero retirá polvo, tierra, moho o restos de cemento suelto. La superficie debe quedar limpia para garantizar una óptima adherencia
- Con un rodillo o brocha ancha, distribuí una capa gruesa sobre toda la superficie, reforzando las uniones y las zonas propensas a filtraciones
- Aplicá el producto en un día despejado y déjalo secar durante al menos 24 horas antes de exponerlo a la lluvia
Este impermeabilizante casero, como podrás observar, es menos costoso que los productos que venden en cualquier ferretería o Mercado Libre. Su fórmula crea una barrera resistente que frena el avance de la humedad.
Al ser de fácil preparación y utilizar pocos materiales, solo se recomienda aplicar en grietas pequeñas. Si son de un tamaño considerable, mejor evitar perder tiempo y llamar a un experto para que arregle el techo.