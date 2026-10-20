Cómo hacer un impermeabilizante casero, sellar las goteras del techo y prevenir la humedad dentro de casa en pocos pasos

Paso a paso: así podés hacer un barato impermeabilizante para el techo

Las filtraciones y goteras son una amenaza constante para la estructura del hogar. Repará las grietas a tiempo sin afectar tu presupuesto utilizando este impermeabilizante casero de 3 ingredientes, una solución económica, densa y resistente para proteger techos durante las temporadas de lluvia intensa.

Cómo impermeabilizar el techo sin gastar dinero.

Para preparar este sellador de alta adherencia necesitas tres materiales fáciles de conseguir en cualquier ferretería: