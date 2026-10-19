El Niño y su alerta de "excesos" se adueñan de esta semana de octubre en Mendoza

Mendoza entró en las "regiones con excesos" de precipitación en el nuevo mapa de El Niño.

Y además, las perspectivas hasta el 9 de noviembre sostienen la señal de mucha humedad más que nada para la zona oeste de Mendoza.

¿Por qué se habla de “excesos”? Porque las lluvias de la semana pasada saturaron el suelo. Entonces, cualquier nuevo episodio de tormenta durante esta semana enciende la advertencia por escorrentía -el agua de lluvia que corre sin ser absorbida- y posibles anegamientos; es decir, que otra vez podríamos ver acumulaciones complicadas de agua en zonas vulnerables.

Mendoza se encuentra entre las regiones con mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal.

La semana del 20 al 26, bajo la lupa del mapa de excesos por El Niño

Si hay una franja del calendario que exige estar atentos, es justamente la semana que va desde este martes 20 al lunes 26 de octubre. A diferencia de lo que sucedió en la primera parte del mes, donde las lluvias se sintieron por el paso rápido de un frente frío o un sistema puntual de inestabilidad aislada, la previsión para estos siete días responde a un patrón de escala regional consolidado por el SMN.

En el mapa de perspectivas semanales del Boletín N°7, la cuenca Desaguadero - Llancanelo (con excepción de su extremo norte) aparece pintada por "excesos de precipitación". Lo que significa que la probabilidad de registrar precipitaciones por encima de la media histórica para esta altura de octubre es sensiblemente más alta en la mayor parte del territorio mendocino, abarcando desde la precordillera y los valles del Centro-Sur hasta las zonas llanas orientales.

El fenómeno no llega solo... Ese pasaje de un sistema de baja presión en altura ya dejó tormentas y precipitaciones durante toda la semana pasada, por lo que el dato a tener en cuenta esta semana ya no es únicamente la cantidad de agua que pueda caer desde el cielo, sino la vulnerabilidad del terreno que la recibe.

Con capas superficiales golpeadas por el agua reciente y niveles de humedad en suelo muy superiores a los rangos normales, el margen de absorción de la tierra es acotado. De ahí lo que decíamos… cualquier chaparrón de intensidad moderada a fuerte podría hacernos ver agua bajando por las calles e inundaciones repentinas en barrios desprovistos de buen drenaje o en los tradicionales cauces del piedemonte.

La proyección de El Niño hasta principios de noviembre

En cuanto a la proyección a mayor plazo, el informe oficial anticipa que la señal de humedad se mantendrá activa. Entre el 27 de octubre y el 9 de noviembre, los modelos vuelven a marcar un período más húmedo en el oeste de la región del Desaguadero, aunque –como pasó en los últimos boletines- los especialistas aclaran que, por la lejanía de las fechas, la certeza de los modelos baja un cambio. Aun así, el escenario general confirma que El Niño manda esta primavera.

Foto: Bomberos de Guaymallén

El espejo del agua: cómo bajan los ríos mendocinos

El Instituto Nacional del Agua (INA) detalla en el boletín cómo late el sistema hídrico provincial, mostrando un comportamiento heterogéneo pero con marcas para seguir de cerca:

Río Mendoza: en la estación Guido, el caudal se estabilizó tras una leve merma y se ubica actualmente en 26,4 m³/s , sosteniendo una condición de caudales moderadamente altos.

en la estación Guido, el caudal se estabilizó tras una leve merma y se ubica actualmente en , sosteniendo una condición de caudales moderadamente altos. Río Atuel: es una de las sorpresas del reporte. En la estación La Angostura, el caudal pegó un salto superior al esperado para la época y trepó a los 28,4 m³/s , posicionándose también en niveles moderadamente altos.

es una de las sorpresas del reporte. En la estación La Angostura, el caudal pegó un salto superior al esperado para la época y trepó a los , posicionándose también en niveles moderadamente altos. Río Grande: en el sur provincial (estación La Gotera), mostró una leve recuperación que lo llevó a los 102,5 m³/s , logrando acomodarse en la franja de valores normales.

en el sur provincial (estación La Gotera), mostró una leve recuperación que lo llevó a los , logrando acomodarse en la franja de valores normales. Río Diamante: por el contrario, tras un repunte inicial, se acomodó en los 16,8 m³/s en la estación La Jaula, registrando caudales moderadamente bajos.

Los Reyunos, una de las centrales hidroeléctricas sobre el río Diamante cuyo concesionario tendrá una prórroga de 1 año para seguir operándola

Diques en calma

Pese al combo de suelos saturados, pronóstico de excesos y ríos con pulsos sostenidos, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) señala que el sistema de diques y embalses de Mendoza -que incluye a Agua del Toro, El Tigre, Los Reyunos, El Nihuil y Valle Grande- opera con total normalidad y dentro de los parámetros esperados para el calendario.

Si bien Agua del Toro muestra una cota ligeramente alta, se mantiene contenida con margen operativo seguro, a la espera de un verano que, de la mano de El Niño consolidado al 100%, promete no dar respiro.