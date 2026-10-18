El Niño en Mendoza: ¿Qué está pasando en octubre y cuándo será el pico?

El fenómeno climático de El Niño ya comenzó a hacerse sentir con fuerza en Mendoza, registrando en octubre volúmenes de precipitación que superaron ampliamente los promedios históricos. Sin embargo, los pronósticos advierten que este escenario es solo un anticipo: la fase crítica se proyecta para diciembre, extendiéndose durante los meses estivales de enero y febrero de 2027.
Según datos de la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo, entre el 11 y el 15 de octubre los registros pluviales mostraron cifras atípicas. En el aeropuerto de Mendoza cayeron 34,3 mm (promedio mensual de 11,2 mm), en San Rafael Aero se acumularon 95 mm (doble de la media habitual de 38,3 mm) y en Malargüe alcanzaron los 44 mm (superando los 24,5 mm promedio). Mientras que para esta semana se pronosticaron lluvias intensas en toda la provincia.
Ante el riesgo de un "Súper Niño" de magnitud histórica, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia hidrometeorológica por 180 días. La medida busca acelerar obras de mitigación en colectores aluvionales y defensas, además de activar el Sistema de Alerta Temprana (SAT).
El impacto del barro en las fincas y el manejo del "órgano verde"
El impacto de las precipitaciones anticipadas encendió los controles sanitarios en el sector vitivinícola. El ingeniero agrónomo Marcelo Cassaza explicó que el viñedo se encuentra en la etapa de "órgano verde" en crecimiento, una fase sensible que requiere tratamientos preventivos contra enfermedades fúngicas como el oídio y la peronóspora.
"Son hongos de desierto. Con un bajo porcentaje de humedad ya están en condiciones de esporular y traer enfermedades al racimo, a la hoja y al brote. Ante estas condiciones de humedad tenemos que aplicar fungicidas preventivos de manera obligatoria", señaló Cassaza.
El profesional advirtió que las lluvias de octubre generaron complicaciones logísticas en diversas zonas productivas. En sectores con suelos arcillosos —como Agrelo, Lavalle, San Martín, Junín y Rivadavia— la acumulación de agua impide el ingreso de maquinaria para pulverizar a tiempo. Las precipitaciones deben ser contabilizadas dentro del esquema de riego.
¿Cuándo se producirá el punto de quiebre en Mendoza?
Si bien las precipitaciones de fin de año generan alerta, Cassaza precisó que la ventana más crítica para la sanidad de la uva comenzará a mediados del verano.
"Diciembre es donde más llueve, pero se nos complica desde el 15 de enero en adelante. Ahí es cuando el órgano verde pasa a acumular azúcar con el envero y el cambio de color. Al haber azúcar, entra la botritis (podredumbre) y otros hongos. Si El Niño para el 15 o 20 de enero, el escenario es manejable; si se extiende hasta marzo, habrá muchas complicaciones", analizó.
Para mitigar daños, el sector apela a la experiencia de eventos anteriores, como las corrientes de El Niño de 1998 y 2016. Entre las estrategias recomendadas figuran el deshoje para favorecer la ventilación del racimo, el uso de turbinas de aire sin agua para secar la canopia y la aplicación de fungicidas específicos al momento del cierre del racimo en variedades sensibles como Pinot Noir y Chardonnay.
Asimismo, Cassaza anticipó que las bodegas deberán adaptar su logística de recepción: "Es mejor recibir uva sana con un potencial de grado alcohólico menor que esperar y que la fruta se pudra. Se va a necesitar iniciar la cosecha un poco antes en blancos y bases de espumantes para descongestionar las bodegas y evitar cuellos de botella".
En pocas palabras
- El Niño en Mendoza: Las lluvias de octubre triplicaron la media histórica, superando registros en aeropuertos clave.
- Alerta provincial: El Ejecutivo de Mendoza solicitó declarar la emergencia hidrometeorológica por 180 días ante el riesgo de un "Súper Niño".
- Impacto vitivinícola: El "órgano verde" de las fincas es sensible a enfermedades fúngicas; se prevén complicaciones sanitarias y logísticas hasta marzo de 2027.