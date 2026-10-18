El Niño en Mendoza: ¿Qué está pasando en octubre y cuándo será el pico?

El impacto del barro en las fincas y el manejo del "órgano verde"

El impacto de las precipitaciones anticipadas encendió los controles sanitarios en el sector vitivinícola. El ingeniero agrónomo Marcelo Cassaza explicó que el viñedo se encuentra en la etapa de "órgano verde" en crecimiento, una fase sensible que requiere tratamientos preventivos contra enfermedades fúngicas como el oídio y la peronóspora.

"Son hongos de desierto. Con un bajo porcentaje de humedad ya están en condiciones de esporular y traer enfermedades al racimo, a la hoja y al brote. Ante estas condiciones de humedad tenemos que aplicar fungicidas preventivos de manera obligatoria", señaló Cassaza.

El profesional advirtió que las lluvias de octubre generaron complicaciones logísticas en diversas zonas productivas. En sectores con suelos arcillosos —como Agrelo, Lavalle, San Martín, Junín y Rivadavia— la acumulación de agua impide el ingreso de maquinaria para pulverizar a tiempo. Las precipitaciones deben ser contabilizadas dentro del esquema de riego.

¿Cuándo se producirá el punto de quiebre en Mendoza?

Si bien las precipitaciones de fin de año generan alerta, Cassaza precisó que la ventana más crítica para la sanidad de la uva comenzará a mediados del verano.

"Diciembre es donde más llueve, pero se nos complica desde el 15 de enero en adelante. Ahí es cuando el órgano verde pasa a acumular azúcar con el envero y el cambio de color. Al haber azúcar, entra la botritis (podredumbre) y otros hongos. Si El Niño para el 15 o 20 de enero, el escenario es manejable; si se extiende hasta marzo, habrá muchas complicaciones", analizó.

Para mitigar daños, el sector apela a la experiencia de eventos anteriores, como las corrientes de El Niño de 1998 y 2016. Entre las estrategias recomendadas figuran el deshoje para favorecer la ventilación del racimo, el uso de turbinas de aire sin agua para secar la canopia y la aplicación de fungicidas específicos al momento del cierre del racimo en variedades sensibles como Pinot Noir y Chardonnay.

Asimismo, Cassaza anticipó que las bodegas deberán adaptar su logística de recepción: "Es mejor recibir uva sana con un potencial de grado alcohólico menor que esperar y que la fruta se pudra. Se va a necesitar iniciar la cosecha un poco antes en blancos y bases de espumantes para descongestionar las bodegas y evitar cuellos de botella".