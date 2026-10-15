Riesgo de inundación por Super Niño: en Mendoza han registrado más de 520 barrios clandestinos

La persistente tormenta del martes -que duró varias horas, y que podría ser sólo un adelanto de las que traerá el fenómeno del Súper Niño- desnudó que en Mendoza hay numerosos barrios irregulares, que se establecieron en las cercanías de cauces o en zonas de desagüe, crecieron sin ningún tipo de control estatal y que, de hecho, carecen de varios servicios e infraestructura básica.
Según un estudio realizado por la Subscretaría de Infraestructura, adelantándose al impacto que puede tener el Súper Niño en determinadas zonas por donde escurren las tormentas, en la provincia ya se registraron 522 barrios irregulares y aún faltan datos de algunas comunas.
Es que ese número se desprende de la información que relevó el área de Infraestructura de Datos Espaciales, sobre los datos que fueron aportando las intendencias, pero es claro que esa cifra crecerá en breve cuando algunas comunas culminen sus propios registros.
Pasa que ante la urgencia de lo que puede generar el Súper Niño, el área de Catastro intimó a las comunas a entregar un registro pormenorizado de esos barrios que durante años crecieron en la informalidad, sin ningún tipo de control, sin servicios o con conexiones clandestinas de cloacas o desagües, que podrían terminar inundados si las tormentas persisten como se prevé.
Esa información será clave para que la provincia pueda saber a qué comunas y en qué zonas serán necesarias algunas obras de emergencia, sobre todo si avanza la ley de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático que ya tiene el aval de Diputados, y se encamina a cosechar el respaldo en Senadores.
El ránking de las comunas con más barrios irregulares
De la información que maneja la Subsecretaría de Infraestructura que comanda Marité Badui se desprende que Luján de Cuyo es la comuna que, por lejos, lidera el ránking de la cantidad de barrios irregulares.
Allí hay 268 de esas barriadas, aunque según remarcan ya son 11.430 las familias que avanzaron con la regularización de sus construcciones.
Detrás de Luján aparece Maipú con 180 barrios irregulares y el podio se completa con Guaymallén que registra 24 de esos barrios.
El mapeo del Gran Mendoza no está terminado porque aún restan datos que deben aportar Ciudad y Las Heras. De la comuna citadina se sabe que la mayor irregularidad se concentra en la zona oeste, en las inmediciones de La Favorita.
En el caso de Las Heras, la mayor preocupación está en la zona de El Challao, justamente en el límite con Ciudad.
El resto de las comunas han informado datos un tanto difusos. Geneal Alvear informó 20 barrios irregulares; Rivadavia, por ejemplo, asegura tener 15 de esos "barrios o asentamientos", mientras que San Martín dijo tener 7 "loteos", que a su vez están subdivididos en una dispar cantidad de lotes y uno de ellos parece tener 600 subdivisiones.
Ese es el caso de San Carlos, que también informó 5 loteos informales; uno de los cuales presenta unas 400 subdivisiones.
En la zona Este, Junín detalló que tiene en su territorio 3 de esos barrios irregulares.
En pocas palabras
- Barrios irregulares: se registraron 522 barrios en zonas de riesgo de inundación ante el fenómeno de El Niño.
- Comunas críticas: Luján (268) y Maipú (180) lideran el ranking de zonas con mayor cantidad de asentamientos informales.
- Riesgo: la falta de control y servicios básicos en estas zonas agrava el peligro de inundaciones por tormentas.