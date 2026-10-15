Riesgo de inundación por Super Niño: en Mendoza han registrado más de 520 barrios clandestinos

Pasa que ante la urgencia de lo que puede generar el Súper Niño, el área de Catastro intimó a las comunas a entregar un registro pormenorizado de esos barrios que durante años crecieron en la informalidad, sin ningún tipo de control, sin servicios o con conexiones clandestinas de cloacas o desagües, que podrían terminar inundados si las tormentas persisten como se prevé.

Esa información será clave para que la provincia pueda saber a qué comunas y en qué zonas serán necesarias algunas obras de emergencia, sobre todo si avanza la ley de emergencia por riesgo hidrometeorológico y climático que ya tiene el aval de Diputados, y se encamina a cosechar el respaldo en Senadores.

El ránking de las comunas con más barrios irregulares

De la información que maneja la Subsecretaría de Infraestructura que comanda Marité Badui se desprende que Luján de Cuyo es la comuna que, por lejos, lidera el ránking de la cantidad de barrios irregulares.

Allí hay 268 de esas barriadas, aunque según remarcan ya son 11.430 las familias que avanzaron con la regularización de sus construcciones.

Detrás de Luján aparece Maipú con 180 barrios irregulares y el podio se completa con Guaymallén que registra 24 de esos barrios.

Las tormentas del martes pasado inundaron varias zonas bajas de la triple frontera entre Guaymallén, Lavalle y Maipú. Foto: Bomberos de Guaymallén

El mapeo del Gran Mendoza no está terminado porque aún restan datos que deben aportar Ciudad y Las Heras. De la comuna citadina se sabe que la mayor irregularidad se concentra en la zona oeste, en las inmediciones de La Favorita.

En el caso de Las Heras, la mayor preocupación está en la zona de El Challao, justamente en el límite con Ciudad.

El resto de las comunas han informado datos un tanto difusos. Geneal Alvear informó 20 barrios irregulares; Rivadavia, por ejemplo, asegura tener 15 de esos "barrios o asentamientos", mientras que San Martín dijo tener 7 "loteos", que a su vez están subdivididos en una dispar cantidad de lotes y uno de ellos parece tener 600 subdivisiones.

Ese es el caso de San Carlos, que también informó 5 loteos informales; uno de los cuales presenta unas 400 subdivisiones.

En la zona Este, Junín detalló que tiene en su territorio 3 de esos barrios irregulares.