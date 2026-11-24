Para mantenerla saludable es fundamental darle la iluminación adecuada. esta prospera bajo una luz brillante e indirecta o en sombra parcial. Por eso es aconsejable situarla cerca de ventanas bien iluminadas, evitando la exposición prolongada al sol directo del verano, ya que este puede quemar las hojas o hacer que sus puntas adquieran un color rojizo o blanco.

La suculenta es una planta que está presente en la mayoría de las casas argentinas, sobre todo la de tipo cebra.

En los diferentes climas que podrían haber por el fenómeno del Niño, por ejemplo durante la temporada de primavera y verano, se debe regar con moderación únicamente cuando la superficie del sustrato esté seca al tacto.

En los días de mucha lluvia, el riego debe reducirse por que la planta almacena agua en sus hojas y evitar que las hojas se vuelvan amarillas o marrones y las raíces se pudran.

Beneficios de tener una suculenta cebra en casa