Un relevamiento nacional realizado durante 2025 registró 421 personas en situación de calle en Mendoza. El dato integra un informe que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia aprobó mediante la Resolución 354/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El operativo se desarrolló en áreas definidas por cada jurisdicción, con prioridad en centros urbanos y localidades donde se conocía una mayor presencia de personas en situación de calle.
En Mendoza, 318 personas aceptaron responder la entrevista del sondeo y 103 no lo hicieron. Ambas situaciones están incluidas en el total de 421 registros.
Qué midió el relevamiento en Mendoza y hasta dónde llegó
El informe comprende a personas que habitan en espacios públicos o lugares que no constituyen una vivienda, tengan o no acceso a alojamientos temporarios. Para reunir la información se combinaron registros de observación y entrevistas voluntarias.
Los gobiernos locales definieron las zonas de implementación según sus capacidades operativas y el conocimiento del territorio.
Ese criterio tiene una consecuencia para interpretar el resultado: las 421 personas son las registradas en el ámbito alcanzado por el operativo. El informe aclara que el relevamiento federal no constituyó un recorrido homogéneo de la totalidad del territorio de cada jurisdicción. En otras palabras: probablemente hay más personas sin hogar en la provincia.
Diario UNO abordó el tema en febrero de 2025, en un análisis sobre los operativos y la asistencia a hombres y mujeres en situación de calle en la Ciudad de Mendoza.
El informe nacional reúne 9.421 registros de 19 jurisdicciones
El total consolidado fue de 9.421 personas, con participación de 19 de las 24 jurisdicciones del país. No se incorporaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.
La base también integra relevamientos con características diferentes. Santa Fe aportó registros acumulados durante el año, mientras que la Ciudad de Buenos Aires utilizó su propio operativo censal, desarrollado durante una misma noche.
La resolución presenta al informe como una herramienta para orientar políticas públicas y fortalecer los sistemas de información sobre la situación de calle.
En pocas palabras
- Informe nacional: un relevamiento oficial identificó a 421 personas en situación de calle en la provincia de Mendoza.
- Alcance limitado: el operativo federal priorizó centros urbanos específicos y no representó un barrido total del territorio provincial.
- Datos consolidados: el reporte oficial reunió 9.421 registros de 19 jurisdicciones para orientar futuras políticas públicas de asistencia.