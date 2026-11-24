En Mendoza se han implementado refugios para ayudar a la gente en situación de calle, especialmente en invierno. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Qué midió el relevamiento en Mendoza y hasta dónde llegó

El informe comprende a personas que habitan en espacios públicos o lugares que no constituyen una vivienda, tengan o no acceso a alojamientos temporarios. Para reunir la información se combinaron registros de observación y entrevistas voluntarias.

Los gobiernos locales definieron las zonas de implementación según sus capacidades operativas y el conocimiento del territorio.

Ese criterio tiene una consecuencia para interpretar el resultado: las 421 personas son las registradas en el ámbito alcanzado por el operativo. El informe aclara que el relevamiento federal no constituyó un recorrido homogéneo de la totalidad del territorio de cada jurisdicción. En otras palabras: probablemente hay más personas sin hogar en la provincia.

La gente en situación de calle según su sexo aparente, tal como figura en el informe.

La gente en situación de calle según su edad.

La gente en situación de calle según su nivel educativo.

Diario UNO abordó el tema en febrero de 2025, en un análisis sobre los operativos y la asistencia a hombres y mujeres en situación de calle en la Ciudad de Mendoza.

El informe nacional reúne 9.421 registros de 19 jurisdicciones

El total consolidado fue de 9.421 personas, con participación de 19 de las 24 jurisdicciones del país. No se incorporaron la provincia de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

La base también integra relevamientos con características diferentes. Santa Fe aportó registros acumulados durante el año, mientras que la Ciudad de Buenos Aires utilizó su propio operativo censal, desarrollado durante una misma noche.

La resolución presenta al informe como una herramienta para orientar políticas públicas y fortalecer los sistemas de información sobre la situación de calle.