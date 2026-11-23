Mendoza creó una red provincial de atención para personas que quieren dejar de fumar. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, las nuevas herramientas apuntan a identificar referentes sanitarios y organizar los espacios de atención disponibles en los distintos departamentos.

Cómo será la atención para dejar de fumar en Mendoza

La propuesta contempla el acompañamiento profesional durante el proceso para abandonar el tabaco y busca facilitar el acceso a tratamientos y medicación para quienes decidan iniciar ese camino.

Las capacitaciones estuvieron destinadas a profesionales y trabajadores de distintos efectores sanitarios de Mendoza, bajo la coordinación de la Dirección de Prevención y Promoción, junto con referentes en cesación tabáquica.

La propuesta del Gobierno de Mendoza contempla el acompañamiento profesional durante el proceso para abandonar el tabaco y facilitar su tratamiento.

Con esta estrategia, el Gobierno provincial busca consolidar una red territorial que permita a los pacientes recibir atención especializada cerca de sus hogares, sin que la distancia represente un obstáculo para acceder al tratamiento.

El tabaquismo y la prevención del cáncer de pulmón

El fortalecimiento de esta red se enmarca en las acciones de concientización que se desarrollan durante noviembre sobre el cáncer de pulmón, una enfermedad estrechamente vinculada con el consumo de tabaco.

La prevención del tabaquismo y el acompañamiento para abandonar el cigarrillo forman parte de las estrategias sanitarias para reducir factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de la población.

De esta manera, Mendoza busca ampliar la cobertura de los tratamientos contra el tabaquismo y ofrecer herramientas concretas a las personas que quieren dejar de fumar.