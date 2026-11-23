Mendoza avanza en la conformación de una red provincial de atención para personas que quieren dejar de fumar. El Ministerio de Salud y Deportes finalizó un ciclo de capacitaciones destinado a equipos sanitarios de distintos puntos de la provincia y elaboró nuevas guías para unificar los criterios de tratamiento.
La iniciativa busca poner en funcionamiento consultorios especializados en cesación tabáquica en cada región sanitaria, con el objetivo de acercar la asistencia profesional a quienes necesitan ayuda para abandonar el consumo de cigarrillos.
Uno de los principales resultados del trabajo fue la elaboración de las Guías Provinciales de Cesación Tabáquica. El documento establece criterios comunes de atención a partir de recomendaciones clínicas basadas en evidencia científica y permite unificar los protocolos de intervención.
Además, las nuevas herramientas apuntan a identificar referentes sanitarios y organizar los espacios de atención disponibles en los distintos departamentos.
Cómo será la atención para dejar de fumar en Mendoza
La propuesta contempla el acompañamiento profesional durante el proceso para abandonar el tabaco y busca facilitar el acceso a tratamientos y medicación para quienes decidan iniciar ese camino.
Las capacitaciones estuvieron destinadas a profesionales y trabajadores de distintos efectores sanitarios de Mendoza, bajo la coordinación de la Dirección de Prevención y Promoción, junto con referentes en cesación tabáquica.
Con esta estrategia, el Gobierno provincial busca consolidar una red territorial que permita a los pacientes recibir atención especializada cerca de sus hogares, sin que la distancia represente un obstáculo para acceder al tratamiento.
El tabaquismo y la prevención del cáncer de pulmón
El fortalecimiento de esta red se enmarca en las acciones de concientización que se desarrollan durante noviembre sobre el cáncer de pulmón, una enfermedad estrechamente vinculada con el consumo de tabaco.
La prevención del tabaquismo y el acompañamiento para abandonar el cigarrillo forman parte de las estrategias sanitarias para reducir factores de riesgo y mejorar la calidad de vida de la población.
De esta manera, Mendoza busca ampliar la cobertura de los tratamientos contra el tabaquismo y ofrecer herramientas concretas a las personas que quieren dejar de fumar.
En pocas palabras
- Mendoza avanza: se capacitaron equipos sanitarios y se elaboraron guías para tratamientos antitabaquismo.
- Nuevos consultorios: la provincia busca implementar espacios especializados en cesación tabáquica en cada región sanitaria.
- Objetivo de salud: ampliar la red de atención y facilitar el acceso a tratamientos para dejar de fumar y prevenir enfermedades.