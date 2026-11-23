Entonces se introdujeron -literal- en terrenos del territorio mendocino, en el monte y la cordillera, para estudiar, analizar y conocer de cerca la alimentación de los habitantes de la prehistoria.

Como en un túnel del tiempo, se tomaron 10 años de trabajo en el campo y en el laboratorio para confirmar que nuestro abanico de posibilidades alimentarias puede ir más allá del consumo de carne vacuna o papas y zanahorias.

El libro "PROPIO: Sistemas alimentarios autóctonos" fue publicado por la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. Foto: Gentileza Mariana Sosa Matwijow.

Cómo es unir la gastronomía con la arqueología

"Cuando empezamos a mirar para atrás, hay respuestas que están en otras ciencias. Entonces así aparece esta unión de la gastronomía con la arqueología", explica Daffra, quien de chica decía que iba a ser arqueóloga y hoy es diseñadora, trabajando en el mundo de los alimentos no desde la estética sino como herramienta conceptual, de sustentabilidad y de sistema-producto.

Para Neme, investigador arqueológico especializado en subsistencia y alimentación en la prehistoria, sumarse al proyecto implicó abrir una puerta que rara vez se cruza en su disciplina.

"Es un proyecto que me abrió mucho la cabeza porque me saca de la investigación pura, de los papers, de las excavaciones, y me permite ir un poquito más allá y pensar en aplicaciones del conocimiento que generamos los arqueólogos en temas concretos de la economía real", señala.

Gustavo Neme es arqueólogo especializado en la subsistencia y alimentación de comunidades que vivieron hace 12.000 años en Mendoza. Foto: Gentileza Mariana Sosa Matwijow.

Y admite que nunca había imaginado su trabajo desde ese lugar: "Jamás lo había pensado para que llegue a la mesa de los mendocinos".

Es que, en el encuentro con Diario UNO, los responsables de "PROPIO..." anticipan que el libro es la punta de lanza para un proyecto que tiene mucho más para ofrecer a la identidad gastronómica de Mendoza, a eso que hoy se le llama "cocina de origen".

Tiempo, ambientes y las reglas del fogón

El vínculo entre Carolina Daffra y Gustavo Neme, decíamos, arrancó hace 10 años con una convocatoria y una anécdota que todavía recuerdan entre risas.

"Quedamos en encontrarnos en la UTN para tener la primera charla, y yo no sabía que él vivía en San Rafael, entonces yo me fui a la UTN de la Ciudad de Mendoza y él a la de San Rafael. Fue muy gracioso", cuenta la diseñadora, quien años antes ya había explorado el cruce entre identidad y territorio con la feria ConBoca y su recordado mural gigante con los cultivos aplicados en un mapa de Mendoza bajo el lema "sabor es cultura".

Lejos de inventar un menú de fantasía, el libro ordena su investigación a partir de dos ejes complementarios: el tiempo y el espacio. Por un lado atraviesa más de 10 milenios -desde los primeros grupos cazadores-recolectores del paleolítico hasta las sociedades agrícolas prehispánicas que transformaron su organización social y se asentaron en distintos puntos-.

Por otro, recorre cuatro ambientes mendocinos: la planicie, el piedemonte, los valles intermontanos y la alta cordillera, además de sumar miradas vinculadas al monte y a zonas como La Payunia.

Carolina Daffra es una diseñadora y food designer que impulsó este trabajo de investigación hace ya una década. Foto: Gentileza Mariana Sosa Matwijow.

Gustavo Neme es honesto acerca de los límites que pueden reconstruirse desde el registro arqueológico. "No tengo ni idea cómo saben esas comidas prehistóricas, no tengo ni idea cómo se cocinaban o se preparaban o cómo se combinaban esos recursos. Pero lo que sí sabemos los arqueólogos es qué es lo que se cocinó hace 10.000 años, hace 5.000 años o hace 2.000 años", afirma.

Con ese inventario y con el dato técnico de que no se ha hallado en estas tierras cerámica anterior a 2.000 años atrás -y por lo tanto, es probable que el alimento no se haya podido hervir-, el equipo diseñó menús acordes a cada momento y lugar que pueden ser aplicados a la gastronomía de este siglo XXI.

"No es lo mismo lo que comían hace 2.000 años en la cordillera que lo que comían hace 2.000 años en el monte o lo que comían hace 2.000 años en La Payunia", remarca el arqueólogo.

El traslado de la prehistoria a la cocina de hoy

A partir de esos registros, el trabajo sumó experimentación junto a cocineros -como el chef Aris Pabón, de Flor del Desierto-, quien colaboró para traducir el recorrido de 12.000 años a platos pensados para el paladar actual, sabiendo que entre aquellos primeros registros y hoy hay un universo de distancia y sabores que van de lo riquísimo a lo ajeno para el gusto contemporáneo.

"No se trata de reproducir recetas del pasado, sino de recuperar sus ingredientes y conocimientos para ponerlos en diálogo con la cocina de hoy", aclara Carolina Daffra.

Para ella, mirar la evolución humana a través de la comida vuelve la historia más cercana y comprensible: "La historia se puede contar desde muchos lugares; generalmente la contamos o por guerras o derrotas y victorias, o por límites políticos o por corrientes migratorias. Pero contarlo a través de un alimento hace más sensible la forma de narrar, más entendible, más cotidiana, más amena".

El impacto en el campo y en la economía familiar

Más allá de las páginas del libro -que se consigue en la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras, en Mercado Libre o a través de las redes del proyecto-, los autores ponen el foco en lo que puede pasar en el territorio.

Neme subraya que el libro cierra una primera etapa de 10 años y abre otra centrada en la gastronomía local y en quienes habitan los ambientes donde crecen o se crían estos recursos olvidados de la prehistoria, en especial los puesteros y familias rurales que pueden vivir más allá de los cultivos tradicionales como la vid, el ajo, la papa o la ciruela.

El proyecto de investigación arrojó una lista de alimentos autóctonos que pueden aplicarse a recetas actuales y que busca recuperar esos productos para diversificar el consumo de los mendocinos. Foto composición Diario UNO.

"La única forma de acceder a esos recursos es a través de la gente que vive en esos lugares y que pueden ser los que cosechen esas plantas o reconecten con esos ingredientes. Creo que puede dar un valor extra a su producción y por ende a nuestra alimentación como mendocinos", explica Neme.

En este sentido, advierte sobre el avance del desmonte: "Hoy el monte mendocino es despreciado desde el punto de vista económico. Se desmonta permanentemente no solo para hacer barrios, sino que se desmonta para plantar papa, para plantar ajo, vid, ciruela. Todo es en detrimento del monte. Un proyecto como este le da valor al monte porque el monte a partir de ahora puede dar productos de origen para ser vendidos en el mercado".

Ese criterio también define qué entra y qué no en las preparaciones del libro. Los investigadores que priorizaron especies que no impliquen destruir el recurso ni fomentar la extracción silvestre sin cuidado -en referencia a animales como el piche, el guanaco, el ñandú, el pejerrey patagónico, la mara, la vizcacha, la chinchilla, patos silvestres o cuices-.

Al rescate de los alimentos autóctonos

Ellos buscan la trazabilidad de criaderos, evitando también la cosecha de plantas cuya raíz no implique matarlas. Al mismo tiempo, avanzan en estudios nutricionales y de toxicidad de cara al código alimentario y aprenden cómo cosechar plantas espinosas o de baja disponibilidad sin dañarlas.

Carolina Daffra enlaza esa discusión con el panorama alimentario global y con el valor de lo cercano. "Estamos comiendo todo lo mismo, estamos devastando nuestro ecosistema, la Tierra", advierte, al señalar el desequilibrio de concentrar gran parte de la dieta en pocas especies vegetales y animales frente a los problemas de salud por exceso, carencia o hambre.

Su deseo es que "PROPIO..." sirva para impulsar economías familiares rurales, llegar a las escuelas para enseñar la geografía desde los alimentos de Mendoza y animar a cualquiera a mirar de cerca su entorno: "La idea es mirar de vuelta nuestros patios y saber qué de lo que hay ahí podemos comer", concluye.