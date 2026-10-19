Dos amigos mendocinos crearon la primera yerba mate agroecológica con hongo melena de león

Woden es la primera yerba mate agroecológica con hongo melena de león. Y se elabora en Mendoza. Foto: Gentileza Woden

La firma Woden, cofundada por los amigos Nair Miranda y Roberto Giovaruscio, nació formalmente hace 3 años a partir de una premisa tan simple como potente: permitir que cualquier persona acceda a los beneficios de la nutrición funcional de los hongos sin necesidad de alterar sus hábitos, modificar sus rutinas ni salir a buscar un gotero suplementario cada mañana. Y apuntaron hacia el hongo melena de león.

La propuesta combina de forma armónica la yerba mate tradicional estacionada con este ingrediente de alto valor agregado. Tras un arduo proceso de desarrollo técnico y validación comercial, la empresa integra hoy el programa Ágil NEX de ProMendoza y se prepara para dar el salto exportador hacia países vecinos como Chile y Paraguay.

Una epifanía que cambió el rumbo de dos emprendedores

La historia detrás de este desarrollo está fuertemente ligada a la trayectoria personal de Nair Miranda, terapeuta con 15 años de experiencia en investigación sobre el consumo de hongos adaptógenos y la salud holística.

La búsqueda de Miranda comenzó por una necesidad propia de bienestar que no encontraba respuestas en la medicina tradicional, lo que la llevó a transformar radicalmente sus hábitos de vida e investigar en profundidad el impacto de los adaptógenos a nivel celular.

Nair Miranda tiene 42 años, es terapeuta y hace más de una década que se dedica a la producción de suplementos a base de hongos. Foto: Gentileza Woden

Originalmente, el proyecto junto a su amigo "Beto" Giovaruscio -licenciado en Higiene y Seguridad- apuntaba hacia un sector completamente distinto: la producción agrícola de ajo.

Tras un año de capacitación, armado del plan de negocios y hasta la preselección de la tierra para cultivar, ambos asistieron a una convención sobre hongos en Buenos Aires que cambió drásticamente su rumbo y los motivó a volcarse de lleno a la salud integral.

La idea surgió, pues claro, tomando mate

El llamado definitivo que dio vida a la yerba mate funcional Woden surgió en la intimidad de una rutina bien argenta de Nair.

“Un día me levanté, soy re matera y en la mañana siempre tomo mate y medito un rato. Después me senté a tomar mate y cuando le estaba echando el agua se me explotó la cabeza con la idea. Le mandé un mensajito a Beto y le dije: 'Ya sé lo que vamos a hacer, le vamos a poner melena de león al mate'”, recuerda Nair Miranda en entrevista con Diario UNO.

Llevar una idea innovadora a la góndola requirió un complejo andamiaje técnico y de investigación que se extendió por más de un año.

El proyecto del ajo Roberto "Beto" Giovaruscio y Nair Miranda lo cambiaron por la creación de una yerba que incorpora hongos. Foto: Gentileza Woden

El primer desafío logístico radicó en que Mendoza no es una provincia productora de yerba mate. Para resolverlo, los emprendedores establecieron una cadena de suministro trayendo materia prima agroecológica de primera calidad directamente desde Misiones.

Una vez en suelo mendocino, la yerba atraviesa un estacionamiento natural de 12 meses -mantenido bajo rigurosos parámetros analógicos a los de la industria vitivinícola- para garantizar un sabor suave.

El proceso de validación de una yerba mate con hongos

A través de una formulación propia elaborada por el equipo técnico y científico de los dos amigos en Mendoza, se aplica el hongo melena de león mediante un proceso de reabsorción que integra el suplemento de forma homogénea sin alterar en absoluto el aroma ni el gusto tradicional del mate.

"Esa fue de entrada la condición: que el mate no se vea alterado por el hongo y que la gente lo consuma casi sin darse cuenta", explica Nair sobre su emprendimiento con el que busca aportar a una mejor calidad de vida de las personas.

La terapeuta de 42 años detalla el proceso de validación que tuvo que atravesar su iniciativa. Dado que no existían antecedentes en el país para este tipo de combinaciones, Woden debió contratar profesionales dedicados a la ciencia para respaldar su innovación.

Una yerba estacionada durante 12 meses y la incorporación del hongo melena de león bajo un procedimiento patentado dan vida a Woden. Foto: Gentileza Woden

“Tuvimos que demostrarle a la ANMAT, a través de estudios científicos, que lo que decíamos era real, que la persona iba a incorporar el beneficio de la melena de león tomando mate”, detalla Miranda.

La firma logró así una fórmula patentada con exclusividad y debió impulsar incorporaciones específicas dentro del Código Alimentario Argentino.

Una yerba mate con precio "razonable"

El camino de la idea para llegar al producto fue gradual. Durante una primera etapa de validación de mercado que duró un año, Woden elaboró el producto de forma artesanal en paquetes de papel madera con etiquetas autoadhesivas para probar la respuesta del público.

Lograda la aceptación de los consumidores y la validación del modelo de negocio, a principios de este año la pyme dio el salto a la escala industrial.

Esta transformación incluyó el desarrollo de un envasado que asegura una durabilidad de la yerba mate de hasta dos años. Actualmente, la comercialización se estructura a través de distribuidoras, comercios especializados, tiendas de nutrición fitness y una red de revendedores independientes que ofrecen el producto en Mendoza y Buenos Aires.

Pese a tratarse de un desarrollo innovador con tecnología de patente propia, los fundadores priorizaron democratizar su precio.

Mientras que el hongo melena de león suele conseguirse en el mercado internacional o en formatos importados de muy alto costo, el paquete de yerba Woden se vende en dietéticas a unos $8.200, un valor altamente competitivo que incluso se ubica por debajo de varias yerbas agroecológicas u orgánicas convencionales.

La pandemia marcó el rumbo del emprendimiento

Más allá de la unidad de negocio, Nair Miranda enfatiza que el propósito de la marca es brindar herramientas de autorregulación biológica frente a la creciente crisis de salud mental y laboral que atraviesa la sociedad, agudizada tras la pandemia.

La fundadora advierte con preocupación sobre los altos índices de estrés social y el aumento sostenido en el consumo de medicación psicoactiva tanto en adultos como en niños.

“La persona se empieza a dar cuenta de los beneficios de tomar un suplemento, cualquiera sea, lo nota en lo mental. La melena de león contribuye mucho en la concentración y en la memoria”, analiza la especialista.

"Beto" Giovaruscio es licenciado en Higiene y Seguridad, mientras que su amiga y socia Nair Miranda es terapeuta. Foto: Gentileza Woden

“Nuestro beneficio es estar haciendo una contribución a la comunidad, porque hay un montón de personas que nunca hubiesen conocido este hongo si no fuera por tomar mate con nuestra yerba”, considera.

El hongo como herramienta que salva vidas

La postura vanguardista de la marca no estuvo exenta de barreras culturales, más aún tratándose de la incorporación de hongos sobre los que la sociedad de este lado del mundo no está muy educada. Son esos prejuicios los que llevan a Nair a desarrollar una labor pedagógica con los consumidores.

“Ser vanguardista tiene el costo de que cuesta llegar, tenés que dar mucha información, la gente tiene muchos prejuicios, tenés que ir rompiendo esas primeras barreras”, reflexiona Miranda.

Y remarca que su compromiso es dejar una huella positiva: “Siempre supe que iba a hacer algo que iba a ayudar a la gente, porque eso me ayuda a mí también; estas herramientas literalmente me han salvado la vida”.

Una yerba mate de proyección internacional

La constante búsqueda de innovación llevó a Woden a ampliar su ecosistema de productos funcionales. La firma mendocina cuenta hoy con cultivos propios de variadas cepas de hongos y elabora suplementos en cápsulas y tinturas de Cordyceps, Reishi, Tremella, la raíz Ashwagandha y formulaciones compuestas como "Plenipausia", un blend de más de 10 hierbas adaptógenas diseñado para acompañar la autorregulación hormonal en esa etapa biológica de la mujer.

En el ámbito de los alimentos funcionales, la marca acaba de incorporar al mercado dos desarrollos que combinan nutrición y placer: un cacao amargo formulado también con melena de león y un chocolate amargo al 80% adicionado con el mismo hongo, ampliando la propuesta de valor para el consumidor consciente.

El propósito de Nair Miranda es difundir los beneficios de los hongos adaptógenos a través de su yerba mate. Foto: Gentileza Woden

Este innovador desarrollo alimenticio ya empezó a cosechar reconocimientos de la industria local. Recientemente fue seleccionado para representar a Mendoza en la final nacional del Concurso Emprendimiento Argentino 2026, en la categoría Emprendimientos Tradicionales con Modelos de Negocio Innovador. Esa instancia se celebrará en la Ciudad de Buenos Aires el 20 de noviembre.

A partir del aval de esta distinción y el impulso del programa Ágil NEX de ProMendoza, Woden consolida un plan estratégico de internacionalización.

Con la mirada puesta en la expansión regional, la firma mendocina de yerba mate con hongos melena de león identificó oportunidades comerciales para distribuir sus productos funcionales en los mercados de Chile y Paraguay, posicionando a Mendoza a la vanguardia en Sudamérica.