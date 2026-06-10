Una desconocida marca sorprendió y ganó el primer Mundial de Yerba Mate

Mundial de Yerba Mate 2026: un certamen con cata a ciegas

El Mundial de la Yerba Mate se desarrolló en las instalaciones del Museo del Mate en la Capital Federal. Se cominaron una exigente evaluación técnica con una fan fest diseñada para conectar el producto con el público masivo. El certamen se estructuró mediante un riguroso protocolo certificado por reconocidas entidades del sector y la fiscalización de un escribano público para garantizar la transparencia de los veredictos sensoriales.

Las dimensiones de esta primera edición del mundial se pueden ver en estos datos:

Muestras evaluadas: el comité de sommelieres y especialistas técnicos analizó más de 420 muestras de marcas comerciales y artesanales.

el comité de sommelieres y especialistas técnicos analizó más de 420 muestras de marcas comerciales y artesanales. Productores participantes: el evento reunió a más de 80 productores, abarcando desde grandes marcas hasta pequeños emprendedores, cooperativas agrícolas y blenders independientes.

el evento reunió a más de 80 productores, abarcando desde grandes marcas hasta pequeños emprendedores, cooperativas agrícolas y blenders independientes. Alcance internacional: la competencia contó con la participación de muestras procedentes de más de 12 países, consolidando una plataforma cultural con proyección global.

El concurso se basó en el sistema de cata a ciegas, un procedimiento donde el jurado internacional puntúa las propiedades organolépticas de la yerba (aspecto visual, aroma, sabor, amargor y rendimiento de la cebada) sin conocer la marca ni el envase del producto, clasificando finalmente las medallas en las categorías de Bronce, Plata, Oro y Gran Oro.

La mejor yerba de Argentina: el meteórico ascenso de Uruguaí

El triunfo de la pyme entrerriana es doblemente asombroso si se analiza la extrema juventud del proyecto comercial. La marca desembarcó en el mercado en diciembre de 2025; es decir que, con apenas seis meses de vida en las estanterías, logró codearse y superar a los gigantes históricos de la industria yerbatera.

Embed - Yerba Mate Uruguaí on Instagram: "Este fin de semana vivimos algo que va a quedar para siempre en nuestra historia Fuimos parte del Primer Mundial de la Yerba Mate, compartiendo nuestra forma de entender el mate con personas de todo el país y del mundo. El cierre fue mucho más de lo que soñábamos. Uruguaí Premium obtuvo el GRAN ORO, el máximo reconocimiento del certamen. Gracias a todos los que nos acompañaron, nos escribieron, nos alentaron y celebraron este momento con nosotros. Volvemos a casa con un premio histórico, pero sobre todo con la certeza de que vamos por el camino correcto." View this post on Instagram

La línea Premium ganadora destaca por un proceso de estacionamiento natural prolongado que le garantiza una gran suavidad al paladar, aroma persistente y un rendimiento óptimo que evita que el mate se "lave" con rapidez de principio a fin de la ronda.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo porque es el resultado del trabajo, la dedicación y la búsqueda constante de calidad. Haber participado del primer Mundial de la Yerba Mate ya era un desafío enorme; obtener el máximo premio y la mejor puntuación de toda la competencia supera cualquier expectativa", manifestaron con emoción desde la dirección de la firma.