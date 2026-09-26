Los científicos dan un paso gigante para poder cultivar vegetales en Marte

Varias pruebas anteriores demostraron la eficacia de los microorganismos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Su función fundamental radica en facilitar el acceso a recursos esenciales para avanzar en la ciencia espacial.

Un grupo destacado corresponde a los hongos micorrízicos arbusculares. Dichos especímenes biológicos funcionan como extensiones microscópicas del sistema de raíces de las plantas.

Su presencia constante ayuda a los cultivos a absorber nutrientes de forma más eficiente en materiales pobres. Los especialistas remarcan la necesidad urgente de realizar ensayos futuros con regolito real en lugar de emplear simulaciones terrestres.

Avances clave

Los resultados abren un camino prometedor para producir cosechas confiables fuera de la Tierra sin depender de envíos constantes. El estudio concluye con una afirmación contundente sobre las posibilidades de los microorganismos.

"Incluir hongos promotores del crecimiento vegetal en sistemas de agricultura basados en regolito lunar o marciano presentaría una mejora estratégica para la producción de cultivos espaciales y el establecimiento de asentamientos humanos más allá de la Tierra", señala el documento.

La investigación amplía la explicación técnica sobre las ventajas biológicas del hallazgo. "Hongos como Trichoderma y las diversas micorrizas arbusculares destacan por su capacidad para aliviar el estrés abiótico, movilizar nutrientes esenciales, y potencialmente mejorar la estructura fisicoquímica de los sustratos de regolito", precisan los autores.

Finalmente, el texto académico afirma que los organismos "ofrecen una herramienta biotecnológica prometedora para transformar el entorno del regolito y afectar positivamente el microbioma diseñado introducido en sustratos inhóspitos".