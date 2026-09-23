El sistema de circulación del océano Atlántico pierde intensidad desde hace casi dos décadas. Un estudio reciente constató una alteración profunda en los flujos de agua marina. Las modificaciones observadas tienen la capacidad de alterar variables meteorológicas a nivel global.
Una corriente del océano Atlántico está perdiendo fuerza y advierten que habrá consecuencias globales
Un nuevo estudio sobre el océano Atlántico advierte que una corriente vital para el clima de la Tierra pierde fuerza
Señales de alerta en el océano Atlántico
El trabajo fue desarrollado por expertos de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la Universidad de Miami. La Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC) funciona como una inmensa corriente encargada de regular la temperatura global. El mecanismo transporta agua cálida hacia el norte cerca de la superficie, mientras desplaza líquido más frío hacia el sur en las profundidades.
Shane Elipot, oceanógrafo físico de la institución, explicó las posibles consecuencias de la desaceleración. "Una AMOC más débil puede cambiar los patrones climáticos, conduciendo potencialmente a tormentas más extremas, cambios en las precipitaciones o inviernos más fríos en algunas regiones", precisó.
El investigador añadió que el fenómeno también puede influir en el aumento del nivel del mar a lo largo de las costas, afectando a comunidades e infraestructura.
Análisis del movimiento submarino
Para comprender las variaciones temporales, el equipo examinó observaciones a largo plazo provenientes de cuatro matrices de monitoreo. Los instrumentos, anclados al fondo marino, midieron presión, temperatura, densidad del agua y velocidad de la circulación.
El estudio, publicado en la revista Science Advances, evaluó los cambios de presión en las zonas profundas para estimar el desplazamiento a más de mil metros.
Los datos mostraron un patrón similar en distintas latitudes. El hallazgo confirma un declive sostenido a lo largo de una extensa franja oceánica. La constancia del fenómeno descarta una fluctuación temporal.
Las mediciones occidentales funcionan como un sistema de alerta temprana. Elipot señaló al respecto: "La investigación ayuda a los especialistas a predecir mejor cómo puede cambiar el clima en las próximas décadas, información que los gobiernos, las empresas y las comunidades utilizan para prepararse para las futuras condiciones ambientales". El mantenimiento de las observaciones oceánicas permite distinguir la variabilidad temporal de los cambios persistentes.
En pocas palabras
- Corriente oceánica: El oc 0 0ano Atl 0 0ntico pierde fuerza en una corriente vital para el clima global.
- Estudio científico: Investigadores de la Universidad de Miami alertan sobre consecuencias meteorol 0 0gicas extremas y aumento del nivel del mar.
- Monitoreo y predicci 0 0n: Datos a largo plazo de matrices submarinas permiten anticipar cambios clim 0 0ticos futuros.