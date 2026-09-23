Una corriente del océano Atlántico está perdiendo fuerza y advierten que habrá consecuencias globales

El investigador añadió que el fenómeno también puede influir en el aumento del nivel del mar a lo largo de las costas, afectando a comunidades e infraestructura.

Análisis del movimiento submarino

Para comprender las variaciones temporales, el equipo examinó observaciones a largo plazo provenientes de cuatro matrices de monitoreo. Los instrumentos, anclados al fondo marino, midieron presión, temperatura, densidad del agua y velocidad de la circulación.

El estudio, publicado en la revista Science Advances, evaluó los cambios de presión en las zonas profundas para estimar el desplazamiento a más de mil metros.

Los datos mostraron un patrón similar en distintas latitudes. El hallazgo confirma un declive sostenido a lo largo de una extensa franja oceánica. La constancia del fenómeno descarta una fluctuación temporal.

Las mediciones occidentales funcionan como un sistema de alerta temprana. Elipot señaló al respecto: "La investigación ayuda a los especialistas a predecir mejor cómo puede cambiar el clima en las próximas décadas, información que los gobiernos, las empresas y las comunidades utilizan para prepararse para las futuras condiciones ambientales". El mantenimiento de las observaciones oceánicas permite distinguir la variabilidad temporal de los cambios persistentes.