Nada que envidiarle a Holanda: el pueblo argentino donde florecerán 2 millones de tulipanes

Los tulipanes, protagonistas exclusivos de Trevelin. Foto: Viajando Argentina.

Temporada 2026: cuándo florecen los tulipanes en Trevelin y qué actividades hacer

El período de máximo esplendor abarca desde los primeros días de octubre hasta los comienzos de noviembre. La particularidad de la visita reside en que la escenografía muta de semana a semana, ya que las distintas variedades de tulipanes no florecen de manera simultánea. Quienes recorren el predio pueden transitar por senderos delimitados y apreciar de cerca la fisonomía de cada especie.

A la caminata tradicional entre las flores se le han sumado propuestas innovadoras en las últimas temporadas. Destacan especialmente los paseos en globo aerostático, una alternativa que siempre que las variables meteorológicas lo permitan brinda una perspectiva panorámica inolvidable del valle teñido de colores y rodeado por los cerros patagónicos.

Cómo llegar al Campo de Tulipanes desde Esquel o Trevelin

Llegar a la finca es sencillo. Quienes viajen en auto particular pueden tomar la Ruta Nacional 259 desde Trevelin. En tanto, para quienes hacen base en Esquel (ubicada a tan solo 25 kilómetros de distancia y considerada la puerta de entrada turística de la zona), existen diversas excursiones y operadores locales que organizan traslados directos hacia el predio durante toda la temporada.

Los tulipanes en un contexto maravilloso de este paisaje patagónico. Foto: archivo

Al tratarse de un atractivo regido por los tiempos biológicos de la vegetación y los imponderables del clima, los organizadores recomiendan verificar los canales oficiales para confirmar los horarios, tarifas y días exactos de apertura antes de emprender el viaje.