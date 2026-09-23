Nada que envidiarle a Holanda: el pueblo argentino donde florecerán 2 millones de tulipanes

A los pies de la imponente cordillera de los Andes, la primavera patagónica se alista para desplegar uno de los espectáculos visuales más deslumbrantes de la Argentina. Durante todo el mes de octubre, un enorme mosaico multicolor compuesto por hileras rojas, amarillas, rosas, violetas y blancas transformará el paisaje del pueblo de Trevelin, en la provincia de Chubut, en una postal digna de admiración internacional.
El epicentro de este fenómeno es el tradicional Campo de Tulipanes de Trevelin, una finca situada a unos 13 kilómetros del centro urbano sobre la Ruta Nacional 259, en dirección hacia la frontera con Chile. Allí se cultivan más de 2 millones de tulipanes distribuidos en extensas franjas que contrastan directo con las cumbres montañosas del valle.
Este proyecto familiar nació en 1996 de la mano de la familia Ledesma, pionera en apostar al cultivo de estas flores en la región. Con el paso de los años, el predio no solo consolidó la producción agropecuaria, sino que se convirtió en un pilar turístico clave para el turismo primaveral de Chubut.
Temporada 2026: cuándo florecen los tulipanes en Trevelin y qué actividades hacer
El período de máximo esplendor abarca desde los primeros días de octubre hasta los comienzos de noviembre. La particularidad de la visita reside en que la escenografía muta de semana a semana, ya que las distintas variedades de tulipanes no florecen de manera simultánea. Quienes recorren el predio pueden transitar por senderos delimitados y apreciar de cerca la fisonomía de cada especie.
A la caminata tradicional entre las flores se le han sumado propuestas innovadoras en las últimas temporadas. Destacan especialmente los paseos en globo aerostático, una alternativa que siempre que las variables meteorológicas lo permitan brinda una perspectiva panorámica inolvidable del valle teñido de colores y rodeado por los cerros patagónicos.
Cómo llegar al Campo de Tulipanes desde Esquel o Trevelin
Llegar a la finca es sencillo. Quienes viajen en auto particular pueden tomar la Ruta Nacional 259 desde Trevelin. En tanto, para quienes hacen base en Esquel (ubicada a tan solo 25 kilómetros de distancia y considerada la puerta de entrada turística de la zona), existen diversas excursiones y operadores locales que organizan traslados directos hacia el predio durante toda la temporada.
Al tratarse de un atractivo regido por los tiempos biológicos de la vegetación y los imponderables del clima, los organizadores recomiendan verificar los canales oficiales para confirmar los horarios, tarifas y días exactos de apertura antes de emprender el viaje.
En pocas palabras
- Trevelin: se prepara para la floración de 2 millones de tulipanes en octubre.
- Atractivo: el Campo de Tulipanes ofrece un espectáculo multicolor con visitas guiadas y paseos en globo.
- Información: se recomienda verificar canales oficiales para fechas y horarios exactos de la temporada 2026.