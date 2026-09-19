En Argentina hay una "ciudad fantasma" que estuvo sumergida durante 25 años y resurgió en 2009

Era su época dorada, el lugar recibía a miles de turistas cada verano, quienes disfrutaban tanto del lago como de los beneficios de sus aguas termales. Sin embargo, aunque el auge de este pueblo argentino como destino turístico avanzó exitosamente, todo cambió de un día a otro.

El pueblo que se convirtió en ciudad fantasma y resurgió con los años

El 10 de noviembre de 1985, una fuerte crecida de la laguna y las intensas inundaciones que afectaban a Buenos Aires provocaron la ruptura del terraplén de cuatro metros que protegía al pueblo. El resultado fue catastrófico, las aguas invadieron el lugar por completo y la destrucción fue devastadora.

El Indio Solari visitó las ruinas de este lugar.

Dos años después, la inundación alcanzó su punto máximo, dejando a Epecuén completamente sumergida bajo 7 metros de agua y una vista desoladora. Con el tiempo, el nivel del agua comenzó a disminuir lentamente y empezó a resurgir como fénix de las cenizas.

Para 2009, todavía quedaban algunas zonas de Villa Epecuén inundadas, y en la actualidad, las ruinas del pueblo pueden ser visitadas. Incluso el Indio Solari tenía una fascinación por este lugar.