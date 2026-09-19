En Argentina hay una "ciudad fantasma" que estuvo sumergida durante 25 años y resurgió en 2009

Ubicada en Buenos Aires y fundada el 23 de enero de 1921 a orillas de la Laguna Epecuén, se trató de un lugar famoso por las propiedades curativas de sus aguas y por ser un destino turístico de primer nivel en la Argentina del siglo XX. Sin embargo, terminó siendo una "ciudad fantasma" que resurgió hace unos años.
Villa Epecuén es el pueblo que se hizo famoso por sus aguas termales y donde una inundación la dejó bajo el agua, provocando una verdadera catástrofe.
La época dorada del pueblo antes de la catástrofe
Los orígenes de Villa Epecuén se remontan a la década de los años veinte. El Lago Epecuén era famoso por su salinidad, hasta diez veces superior a la del mar, y se hizo popular entre las clases argentinas acomodadas. En la década de los 70, llegó a tener 1.200 personas y el pueblo contaba entonces con seis mil plazas hoteleras y 250 negocios.
Era su época dorada, el lugar recibía a miles de turistas cada verano, quienes disfrutaban tanto del lago como de los beneficios de sus aguas termales. Sin embargo, aunque el auge de este pueblo argentino como destino turístico avanzó exitosamente, todo cambió de un día a otro.
El pueblo que se convirtió en ciudad fantasma y resurgió con los años
El 10 de noviembre de 1985, una fuerte crecida de la laguna y las intensas inundaciones que afectaban a Buenos Aires provocaron la ruptura del terraplén de cuatro metros que protegía al pueblo. El resultado fue catastrófico, las aguas invadieron el lugar por completo y la destrucción fue devastadora.
Dos años después, la inundación alcanzó su punto máximo, dejando a Epecuén completamente sumergida bajo 7 metros de agua y una vista desoladora. Con el tiempo, el nivel del agua comenzó a disminuir lentamente y empezó a resurgir como fénix de las cenizas.
Para 2009, todavía quedaban algunas zonas de Villa Epecuén inundadas, y en la actualidad, las ruinas del pueblo pueden ser visitadas. Incluso el Indio Solari tenía una fascinación por este lugar.
En pocas palabras
- Villa Epecuén: la ciudad bonaerense que resurgió tras 25 años sumergida.
- Historia: famosa por sus aguas curativas en el siglo XX, fue devastada por inundaciones en 1985.
- Actualidad: sus ruinas, que emergieron con la bajada del agua, son hoy un sitio de visita.