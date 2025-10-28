Orgullo argentino: el pueblo al norte del país distinguido como el mejor del mundo

Maimará el pueblo elegido por la ONU La localidad de Maimará (Jujuy) se coronó ganadora del programa “Best Tourism Villages” de la ONU Turismo.

Maimará fue destacada por su armonía entre naturaleza, cultura ancestral y turismo sostenible. Este logro coloca a la comunidad jujeña en una red global de destinos rurales de excelencia, reafirmando el valor de las pequeñas localidades que preservan su identidad y fomentan el desarrollo local.

Ubicada en pleno Quebrada de Humahuaca (ya declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO), Maimará ofrece un escenario donde conviven tradiciones agrícolas, paisajes imponentes y comunidades locales que trabajan para mantener viva su cultura.

Con apenas alrededor de 3.500 habitantes, este pueblo agrario mantiene una vida vinculada al río Grande, a la Pachamama, y a las costumbres andinas que se traducen en su arquitectura, su gastronomía y sus productos locales.

Los factores que influyeron en la elección del jurado de ONU Turismo incluyen:

Maimará (1) Este galardón consolida a Argentina como destino relevante en turismo rural y sostenible.

La preservación de la identidad cultural y tradiciones andinas vivas.

Un entorno natural destacado, que conjuga montañas multicolores, agricultura de altura, viñedos y producción local.

Un modelo de turismo responsable, en el que la comunidad participa activamente y el desarrollo no atenta contra el patrimonio material e inmaterial.

Caracteristicas del pueblo Maimará