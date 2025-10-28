Argentina tiene paisajes que enamoran a los turistas que la recorren. De norte a sur sobresalen pequeños pueblos que sorprenden por su belleza, que tienen vistas impresionantes, colores vibrantes y un entorno único que los convierten en destinos que deben ser visitados al menos una vez en la vida. Uno de ellos fue distinguido por la ONU.
Los pueblos que elige la ONU por lo general están rodeados de paisajes naturales, de una notable belleza, que ofrecen al turista vistas panorámicas espectaculares y se distinguen por infinidad de cosas.
En este sentido, este año hubo una distinción histórica para el turismo argentino. Se trata de la localidad de Maimará, en la provincia de Jujuy, ya que fue seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para el Turismo (ONU Turismo) en su Programa “Best Tourism Villages 2025”, imponiéndose entre más de 270 candidatos de 65 países.
Orgullo argentino: el pueblo al norte del país distinguido como el mejor del mundo
Maimará fue destacada por su armonía entre naturaleza, cultura ancestral y turismo sostenible. Este logro coloca a la comunidad jujeña en una red global de destinos rurales de excelencia, reafirmando el valor de las pequeñas localidades que preservan su identidad y fomentan el desarrollo local.
Ubicada en pleno Quebrada de Humahuaca (ya declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO), Maimará ofrece un escenario donde conviven tradiciones agrícolas, paisajes imponentes y comunidades locales que trabajan para mantener viva su cultura.
Con apenas alrededor de 3.500 habitantes, este pueblo agrario mantiene una vida vinculada al río Grande, a la Pachamama, y a las costumbres andinas que se traducen en su arquitectura, su gastronomía y sus productos locales.
Los factores que influyeron en la elección del jurado de ONU Turismo incluyen:
- La preservación de la identidad cultural y tradiciones andinas vivas.
- Un entorno natural destacado, que conjuga montañas multicolores, agricultura de altura, viñedos y producción local.
- Un modelo de turismo responsable, en el que la comunidad participa activamente y el desarrollo no atenta contra el patrimonio material e inmaterial.
Caracteristicas del pueblo Maimará
- Está ubicada a 77 km. de San Salvador de Jujuy.
- Maimará significa en lengua Aymara “Estrella que cae”.
- Se ubica en el valle que baña el río Grande, junto a la RN9.
- Algunos de los platos tipicos son tamales, empanadas y humitas.