No es Mendoza: el pueblo que también ofrece viñedos, paseos en bicicleta y aguas termales

Ubicado en el departamento de Loncopué, a unos 70 kilómetros al noroeste de Neuquén capital, este pueblo está a 600 metros de altura en un valle seco rodeado de cerros bajos. Su principal atractivo son las termas naturales que brotan a 40°C directamente del suelo, en pozos al aire libre. Sus casas de adobe y las calles de tierra muestran la vida rural desde hace más de 80 años. El clima seco y soleado lo hace bueno para visitar todo el año, con menos calor en primavera y otoño.

pueblo el huecu 3 El pueblo es uno de los destacados del norte de Neuquén.

El pueblo de Neuquén similar a Mendoza

El mayor atractivo de El Huecú son sus termas gratuitas y fáciles de acceder. Los turistas caminan 5 minutos desde el centro hasta los pozos, donde pueden sumergirse en aguas minerales que alivian dolores y relajan los músculos. Hay un sector con baños individuales y otro al aire libre con vistas al valle. Guías locales del pueblo explican los beneficios de las termas y la historia mapuche del lugar, todo de forma simple y sin reservas previas. Las visitas están limitadas para mantener el sitio limpio y natural.