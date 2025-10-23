No es Mendoza: el pueblo que también ofrece viñedos, paseos en bicicleta y aguas termales

Mendoza es uno de los puntos turísticos más importantes de Argentina. Y aunque los lugares más conocidos atraen mucha gente, los pueblos muy pequeños también ofrecen tranquilidad y experiencias similares. En este caso se trata de un lugar con sólo 100 habitantes que es ideal para quienes buscan aguas termales naturales, caminatas cortas y el silencio del desierto.
Ubicado en el departamento de Loncopué, a unos 70 kilómetros al noroeste de Neuquén capital, este pueblo está a 600 metros de altura en un valle seco rodeado de cerros bajos. Su principal atractivo son las termas naturales que brotan a 40°C directamente del suelo, en pozos al aire libre. Sus casas de adobe y las calles de tierra muestran la vida rural desde hace más de 80 años. El clima seco y soleado lo hace bueno para visitar todo el año, con menos calor en primavera y otoño.
El pueblo de Neuquén similar a Mendoza
El mayor atractivo de El Huecú son sus termas gratuitas y fáciles de acceder. Los turistas caminan 5 minutos desde el centro hasta los pozos, donde pueden sumergirse en aguas minerales que alivian dolores y relajan los músculos. Hay un sector con baños individuales y otro al aire libre con vistas al valle. Guías locales del pueblo explican los beneficios de las termas y la historia mapuche del lugar, todo de forma simple y sin reservas previas. Las visitas están limitadas para mantener el sitio limpio y natural.
Para un poco de movimiento, el pueblo tiene senderos planos de 1 hora por el río Agrio, donde se ve vegetación nativa y aves. También hay paseos en bicicleta por caminos rurales que llegan a viñedos pequeños, o cabalgatas de 90 minutos hacia miradores con vistas del desierto. En fines de semana, algunos optan por picnic junto al río.
La comida en El Huecú es casera y económica, con asado de chivito patagónico, empanadas de horno y guisos de lentejas con verduras locales. En el comedor principal, sirven trucha del río frita con ensalada y mate cocido. Las hospederías familiares del pueblo preparan desayunos con pan fresco, queso de cabra y dulce de chañar. Es comida abundante que usa productos del valle, y los dueños siempre charlan sobre las termas o la vida en el desierto mientras se come.
El Huecú es un destino relajado y termal en Neuquén. Sus pozos calientes, ríos cercanos y ambiente rural lo convierten en un pueblo perfecto para desconectar por completo, con la amabilidad de sus pocos vecinos dejando una escapada simple y renovadora.